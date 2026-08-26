Энчилада с говядиной под сыром: быстрый домашний рецепт

Автор: Сайко Леся

Нежная мясная начинка с пикантными соусом и специями, запеченная в мягких тортильях под румяной сырной корочкой — идеальный вариант для сытного семейного ужина в любой день недели. Это упрощенная адаптация классического рецепта, которая позволяет приготовить насыщенное мексиканское блюдо всего за 50 минут.

Ингредиенты:

Для пряной смеси и соуса:

Соус для энчилада (готовый красный) — 2 банки (около 500–600 г)

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Молотый кумин (зира) — 1 ч. л.

Чили-порошок — 1 ч. л.

Копченая паприка — 1 ч. л.

Черный молотый перец — ½ ч. л.

Для начинки и основы:

Нежирный говяжий фарш (около 90/10) — 700 г

Небольшая белая луковица (мелко нашинкованная) — 1 шт.

Чеснок (измельченный) — 4 зубчика

Консервированный зеленый чили (нарезанный, без жидкости) — 1 банка (110 г)

Пшеничные тортильи (диаметром около 20 см) — 8 шт.

Сыр Чеддер (натертый) — 2 стакана (около 200–220 г)

Для подачи:

Красный лук (тонкими полукольцами)

Свежая кинза (рубленая)

Сметана

Способ приготовления:

Шаг 1. Ароматизируем соус

Смешайте в небольшой пиале соль, кумин, чили-порошок, копченую паприку и черный перец.

Перелейте покупной соус для энчилада в сотейник. Добавьте туда ½ чайной ложки приготовленной смеси специй (остальное оставьте для фарша).

Прогрейте соус на среднем огне до легкого кипения, затем снимите с плиты.

Шаг 2. Готовим мясную начинку

Разогрейте оливковое масло в большой сковороде. Высыпьте лук с чесноком и обжаривайте около 5 минут до мягкости.

Добавьте говяжий фарш и оставшиеся специи. Готовьте 8 минут, постоянно помешивая и разбивая комочки лопаткой, пока мясо не подрумянится.

Добавьте зеленый чили и ½ стакана теплого соуса. Подержите на огне еще 2 минуты, снимите и дайте немного остыть.

Шаг 3. Подготавливаем тортильи

Выложите лепешки на тарелку, подходящую для микроволновки, и накройте влажным бумажным полотенцем.

Прогрейте на максимальной мощности 30 секунд. Это сделает тортильи эластичными, и они не будут рваться при сворачивании.

Шаг 4. Собираем и запекаем

Разогрейте духовку до 190 °C.

На дно формы для запекания (размером примерно 23х33 см) вылейте ½ стакана соуса.

На каждую тортилью выложите по центру примерно ½ стакана мясной начинки и присыпьте 2 столовыми ложками сыра. Сверните лепешки рулетиками и уложите в форму швом вниз.

Залейте оставшимся соусом и равномерно посыпьте остатками сыра (около 1 стакана).

Запекайте 20–25 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покрывается аппетитной золотистой корочкой.

Подача

Дайте энчиладас постоять 10 минут после духовки. Перед подачей посыпьте красным луком, свежей кинзой и подавайте со сметаной.

Полезный совет

Если вы используете постный фарш (90% мяса / 10% жира), сливать выделившийся сок в процессе обжарки не потребуется — начинка получится сочной, но не жирной. При использовании более жирного мяса лишний жир лучше аккуратно удалить из сковороды перед добавлением соуса.