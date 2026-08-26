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Энчилада с говядиной под сыром: быстрый домашний рецепт

Автор: Сайко Леся
Энчилада с говядиной под сыром: быстрый домашний рецепт
Энчилада с говядиной под сыром: быстрый домашний рецепт, Фото: Caitlin Bensel

Нежная мясная начинка с пикантными соусом и специями, запеченная в мягких тортильях под румяной сырной корочкой — идеальный вариант для сытного семейного ужина в любой день недели. Это упрощенная адаптация классического рецепта, которая позволяет приготовить насыщенное мексиканское блюдо всего за 50 минут.

Ингредиенты:

Для пряной смеси и соуса:

  • Соус для энчилада (готовый красный) — 2 банки (около 500–600 г)
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Молотый кумин (зира) — 1 ч. л.
  • Чили-порошок — 1 ч. л.
  • Копченая паприка — 1 ч. л.
  • Черный молотый перец — ½ ч. л.

Для начинки и основы:

  • Нежирный говяжий фарш (около 90/10) — 700 г
  • Небольшая белая луковица (мелко нашинкованная) — 1 шт.
  • Чеснок (измельченный) — 4 зубчика
  • Консервированный зеленый чили (нарезанный, без жидкости) — 1 банка (110 г)
  • Пшеничные тортильи (диаметром около 20 см) — 8 шт.
  • Сыр Чеддер (натертый) — 2 стакана (около 200–220 г)

Для подачи:

  • Красный лук (тонкими полукольцами)
  • Свежая кинза (рубленая)
  • Сметана

Способ приготовления:

Шаг 1. Ароматизируем соус

  • Смешайте в небольшой пиале соль, кумин, чили-порошок, копченую паприку и черный перец.
  • Перелейте покупной соус для энчилада в сотейник. Добавьте туда ½ чайной ложки приготовленной смеси специй (остальное оставьте для фарша).
  • Прогрейте соус на среднем огне до легкого кипения, затем снимите с плиты.

Шаг 2. Готовим мясную начинку

  • Разогрейте оливковое масло в большой сковороде. Высыпьте лук с чесноком и обжаривайте около 5 минут до мягкости.
  • Добавьте говяжий фарш и оставшиеся специи. Готовьте 8 минут, постоянно помешивая и разбивая комочки лопаткой, пока мясо не подрумянится.
  • Добавьте зеленый чили и ½ стакана теплого соуса. Подержите на огне еще 2 минуты, снимите и дайте немного остыть.

Шаг 3. Подготавливаем тортильи

  • Выложите лепешки на тарелку, подходящую для микроволновки, и накройте влажным бумажным полотенцем.
  • Прогрейте на максимальной мощности 30 секунд. Это сделает тортильи эластичными, и они не будут рваться при сворачивании.

Шаг 4. Собираем и запекаем

  • Разогрейте духовку до 190 °C. 
  • На дно формы для запекания (размером примерно 23х33 см) вылейте ½ стакана соуса.
  • На каждую тортилью выложите по центру примерно ½ стакана мясной начинки и присыпьте 2 столовыми ложками сыра. Сверните лепешки рулетиками и уложите в форму швом вниз.
  • Залейте оставшимся соусом и равномерно посыпьте остатками сыра (около 1 стакана).
  • Запекайте 20–25 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покрывается аппетитной золотистой корочкой.

Подача

Дайте энчиладас постоять 10 минут после духовки. Перед подачей посыпьте красным луком, свежей кинзой и подавайте со сметаной.

Полезный совет

Если вы используете постный фарш (90% мяса / 10% жира), сливать выделившийся сок в процессе обжарки не потребуется — начинка получится сочной, но не жирной. При использовании более жирного мяса лишний жир лучше аккуратно удалить из сковороды перед добавлением соуса.

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Теги:
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