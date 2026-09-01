Автор: Сайко Леся

Нежный и сытный цветной суп из цветной капусты: рецепт, thepioneerwoman.com

Этот суп — настоящая классика домашнего уюта. В нем насыщенный овощной аромат сочетается с бархатистой соусной основой, создавая идеальное блюдо для холодного вечера.

Что понадобится:

Для овощной базы:

Сливочное масло — 115 г (разделите пополам)

— 115 г (разделите пополам) Репчатый лук — 1 средняя луковица (мелко нарезать)

— 1 средняя луковица (мелко нарезать) Морковь — 1 шт. (мелко нарезать)

— 1 шт. (мелко нарезать) Стебель сельдерея — 1 шт. (мелко нарезать)

— 1 шт. (мелко нарезать) Цветная капуста — 1 крупный кочан (разбрать на соцветия или крупно порубить)

— 1 крупный кочан (разбрать на соцветия или крупно порубить) Петрушка — 2 ст. л. свежей или сушеной зелени

— 2 ст. л. свежей или сушеной зелени Куриный бульон — 1 литр (лучше слабосоленый)

— 1 литр (лучше слабосоленый) Лавровый лист — 1–2 шт.

Для сливочного соуса:

Пшеничная мука — 6 ст. л.

— 6 ст. л. Цельное молоко — 2 стакана

— 2 стакана Сливки (10–20%) — 1 стакан

Для подачи:

Сметана — 1 стакан (комнатной температуры)

— 1 стакан (комнатной температуры) Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговый процесс приготовления:

Пассеруем овощную основу (мирпуа). В глубокой кастрюле с толстым дном или голландской печи растопите 2 столовые ложки (около 60 г) сливочного масла на среднем огне. Высыпьте измельченный лук и обжаривайте 3–5 минут до легкой золотистости. Затем добавьте нарезанные морковь и сельдерей, готовьте еще 2 минуты. Томим цветную капусту. Засыпьте в кастрюлю подготовленную цветную капусту и петрушку, тщательно перемешайте с овощами. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и оставьте овощи пропариваться на 15 минут (периодически помешивайте). Вводим бульон. Спустя 15 минут влейте куриный бульон. Доведите до кипения, снизьте нагрев и оставьте слабо бурлить на умеренном огне. Готовим белый соус. Пока суп варится, в отдельном сотейнике растопите оставшуюся половину сливочного масла. В небольшой миске тщательно взбейте венчиком молоко с мукой до исчезновения комочков. Тонкой струйкой влейте молочную смесь в растопленное масло, непрерывно помешивая. Готовьте на среднем огне, пока соус заметно не загустеет. Снимите с плиты и вмешайте сливки. Соединяем и доводим до вкуса. Перелейте сливочную смесь в кастрюлю с супом. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Позвольте супу повариться на медленном огне еще 15–20 минут, чтобы все вкусы объединились, а капуста стала абсолютно мягкой. Финальный штрих и подача. В отдельной глубокой миске или супнице размешайте сметану. Чтобы она не свернулась от горячего, влейте к ней 2–3 половника горячего бульона из кастрюли, энергично перемешивая. Затем перелейте эту смесь обратно в общий суп.

Подавайте суп горячим, украсив свежей зеленью и по желанию хрустящими сухариками!

Совет: Если вы предпочитаете идеальную кремовую текстуру без кусочков, перед добавлением сметаны взбейте суп погружным блендером.