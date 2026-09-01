АфишаАфиша
Русский Українська

Нежный и сытный цветной суп из цветной капусты: рецепт

Автор: Сайко Леся
Нежный и сытный цветной суп из цветной капусты: рецепт
Нежный и сытный цветной суп из цветной капусты: рецепт, thepioneerwoman.com

Этот суп — настоящая классика домашнего уюта. В нем насыщенный овощной аромат сочетается с бархатистой соусной основой, создавая идеальное блюдо для холодного вечера.

Что понадобится:

Для овощной базы:

  • Сливочное масло — 115 г (разделите пополам)
  • Репчатый лук — 1 средняя луковица (мелко нарезать)
  • Морковь — 1 шт. (мелко нарезать)
  • Стебель сельдерея — 1 шт. (мелко нарезать)
  • Цветная капуста — 1 крупный кочан (разбрать на соцветия или крупно порубить)
  • Петрушка — 2 ст. л. свежей или сушеной зелени
  • Куриный бульон — 1 литр (лучше слабосоленый)
  • Лавровый лист — 1–2 шт.

Для сливочного соуса:

  • Пшеничная мука — 6 ст. л.
  • Цельное молоко — 2 стакана
  • Сливки (10–20%) — 1 стакан

Для подачи:

  • Сметана — 1 стакан (комнатной температуры)
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Пассеруем овощную основу (мирпуа). В глубокой кастрюле с толстым дном или голландской печи растопите 2 столовые ложки (около 60 г) сливочного масла на среднем огне. Высыпьте измельченный лук и обжаривайте 3–5 минут до легкой золотистости. Затем добавьте нарезанные морковь и сельдерей, готовьте еще 2 минуты.
  2. Томим цветную капусту. Засыпьте в кастрюлю подготовленную цветную капусту и петрушку, тщательно перемешайте с овощами. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и оставьте овощи пропариваться на 15 минут (периодически помешивайте).
  3. Вводим бульон. Спустя 15 минут влейте куриный бульон. Доведите до кипения, снизьте нагрев и оставьте слабо бурлить на умеренном огне.
  4. Готовим белый соус. Пока суп варится, в отдельном сотейнике растопите оставшуюся половину сливочного масла. В небольшой миске тщательно взбейте венчиком молоко с мукой до исчезновения комочков. Тонкой струйкой влейте молочную смесь в растопленное масло, непрерывно помешивая. Готовьте на среднем огне, пока соус заметно не загустеет. Снимите с плиты и вмешайте сливки.
  5. Соединяем и доводим до вкуса. Перелейте сливочную смесь в кастрюлю с супом. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Позвольте супу повариться на медленном огне еще 15–20 минут, чтобы все вкусы объединились, а капуста стала абсолютно мягкой.
  6. Финальный штрих и подача. В отдельной глубокой миске или супнице размешайте сметану. Чтобы она не свернулась от горячего, влейте к ней 2–3 половника горячего бульона из кастрюли, энергично перемешивая. Затем перелейте эту смесь обратно в общий суп.

Подавайте суп горячим, украсив свежей зеленью и по желанию хрустящими сухариками!

Совет: Если вы предпочитаете идеальную кремовую текстуру без кусочков, перед добавлением сметаны взбейте суп погружным блендером.

Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепт

Статьи по теме

«Какие дни, такое и празднование»: Ефросинина снялась на кухне в годовщину свадьбы
«Какие дни, такое и празднование»: Ефросинина снялась на кухне в годовщину свадьбы
Сочные свиные бургеры с жареным персиком и сыром фета
Сочные свиные бургеры с жареным персиком и сыром фета
Пирог-пицца из спагетти: гибрид двух любимых блюд
Пирог-пицца из спагетти: гибрид двух любимых блюд
Куриная карбонара за 25 минут: сытный и простой ужин для всей семьи
Куриная карбонара за 25 минут: сытный и простой ужин для всей семьи
Энчилада с говядиной под сыром: быстрый домашний рецепт
Энчилада с говядиной под сыром: быстрый домашний рецепт
Домашний яблочный сок: пошаговый рецепт и секреты приготовления
Домашний яблочный сок: пошаговый рецепт и секреты приготовления

Личность дня

Лучшие фильмы Кэмерон Диас и возвращение в кино спустя 11 лет

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK