Нежный и сытный цветной суп из цветной капусты: рецепт
Нежный и сытный цветной суп из цветной капусты: рецепт, thepioneerwoman.com
Этот суп — настоящая классика домашнего уюта. В нем насыщенный овощной аромат сочетается с бархатистой соусной основой, создавая идеальное блюдо для холодного вечера.
Что понадобится:
Для овощной базы:
- Сливочное масло — 115 г (разделите пополам)
- Репчатый лук — 1 средняя луковица (мелко нарезать)
- Морковь — 1 шт. (мелко нарезать)
- Стебель сельдерея — 1 шт. (мелко нарезать)
- Цветная капуста — 1 крупный кочан (разбрать на соцветия или крупно порубить)
- Петрушка — 2 ст. л. свежей или сушеной зелени
- Куриный бульон — 1 литр (лучше слабосоленый)
- Лавровый лист — 1–2 шт.
Для сливочного соуса:
- Пшеничная мука — 6 ст. л.
- Цельное молоко — 2 стакана
- Сливки (10–20%) — 1 стакан
Для подачи:
- Сметана — 1 стакан (комнатной температуры)
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Пошаговый процесс приготовления:
- Пассеруем овощную основу (мирпуа). В глубокой кастрюле с толстым дном или голландской печи растопите 2 столовые ложки (около 60 г) сливочного масла на среднем огне. Высыпьте измельченный лук и обжаривайте 3–5 минут до легкой золотистости. Затем добавьте нарезанные морковь и сельдерей, готовьте еще 2 минуты.
- Томим цветную капусту. Засыпьте в кастрюлю подготовленную цветную капусту и петрушку, тщательно перемешайте с овощами. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и оставьте овощи пропариваться на 15 минут (периодически помешивайте).
- Вводим бульон. Спустя 15 минут влейте куриный бульон. Доведите до кипения, снизьте нагрев и оставьте слабо бурлить на умеренном огне.
- Готовим белый соус. Пока суп варится, в отдельном сотейнике растопите оставшуюся половину сливочного масла. В небольшой миске тщательно взбейте венчиком молоко с мукой до исчезновения комочков. Тонкой струйкой влейте молочную смесь в растопленное масло, непрерывно помешивая. Готовьте на среднем огне, пока соус заметно не загустеет. Снимите с плиты и вмешайте сливки.
- Соединяем и доводим до вкуса. Перелейте сливочную смесь в кастрюлю с супом. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Позвольте супу повариться на медленном огне еще 15–20 минут, чтобы все вкусы объединились, а капуста стала абсолютно мягкой.
- Финальный штрих и подача. В отдельной глубокой миске или супнице размешайте сметану. Чтобы она не свернулась от горячего, влейте к ней 2–3 половника горячего бульона из кастрюли, энергично перемешивая. Затем перелейте эту смесь обратно в общий суп.
Подавайте суп горячим, украсив свежей зеленью и по желанию хрустящими сухариками!
Совет: Если вы предпочитаете идеальную кремовую текстуру без кусочков, перед добавлением сметаны взбейте суп погружным блендером.