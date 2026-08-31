Ведущая 23 года в браке с Тимуром Хромаевым

Автор: Коваленко Наталья

«Какие дни, такое и празднование»: Ефросинина снялась на кухне в годовщину свадьбы instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками в инстаграме новым постом в честь 23-й годовщины свадьбы со своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Читай также: «Мы не выдержали»: Тарабарова эвакуировала детей из Киевщины после массовых обстрелов

В своем видео она рассказала, что кулинария для нее никогда не была страстью, однако в самые тяжелые моменты жизни именно готовка помогает ей справиться с эмоциями и найти психологическую стабильность.

Ефросинина вспомнила, как впервые училась готовить в начале отношений с мужем, а позже, во время вынужденной эвакуации с детьми в 2022 году, кулинария стала для нее единственным способом заземления.

Маша подчеркнула, что нынешнюю годовщину приходится встречать под звуки сирен и взрывов, пока ее муж находится на военной службе. Чтобы справиться с тревогой и отметить важную дату, Ефросинина решила приготовить оладьи из цукини. Она отметила, что поплакала, но собралась с силами и создала блюдо, которое получилось «просто шикарным».

В ролике знаменитость появилась без макияжа в платье в бельевом стиле шоколадного оттенка, в очках и синих перчатках.

«В этот день 23 года назад я вышла замуж за своего мужа Тимура. Праздную стабильность оладьями из цукини. Каковы дни, таково и празднование», — подписала ролик Ефросинина, добавив рецепт.