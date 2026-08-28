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Пирог-пицца из спагетти: гибрид двух любимых блюд

Автор: Сайко Леся
Пирог-пицца из спагетти: гибрид двух любимых блюд
Пирог-пицца из спагетти: гибрид двух любимых блюд, Фото ryan liebe

Если вы не можете выбрать между пастой и пиццей, приготовьте всё и сразу! Пирог из спагетти в стиле пиццы — это оригинальное и сытное блюдо, которое запекается прямо в сковороде. Вместо привычного теста основа сделана из отварной пасты, смешанной с яйцами, сыром и специями, а сверху располагается классическая начинка для пиццы.

Блюдо легко нарезается на порционные треугольные кусочки и отлично подходит как для семейного ужина, так и для вечеринки с друзьями.

Ингредиенты:

Для основы из пасты:

  • Спагетти — 230 г
  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Тёртый пармезан — ½ стакана (около 50 г)
  • Тёртый сыр моцарелла — ½ стакана (для основы) + 1 стакан (для топпинга)
  • Соус для пиццы (или маринара) — ¼ стакана (для основы) + 2 стакана (для топпинга)
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Сушёный орегано — 1 ч. л.
  • Гранулированный чеснок — 1 ч. л.
  • Хлопья острого красного перца — 1 ч. л.
  • Соль — ½ ч. л. (плюс для подсаливания воды)
  • Чёрный молотый перец — ½ ч. л.

Для начинки (топпинга):

  • Итальянские колбаски (или сырой фарш со специями) — 230 г
  • Зелёный болгарский перец — 5 тонких колечек
  • Красный лук — ¼ стакана (нарезанный полукольцами)
  • Чёрные маслины — ¼ стакана (нарезанные колечками)
  • Свежий базилик или руккола — для подачи

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка спагетти: Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте (согласно инструкции на упаковке). Слейте воду, промойте пасту холодной водой, чтобы остановить процесс варки, и дайте ей немного остыть. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Приготовление яично-сырной смеси: В большой глубокой миске взбейте яйца. Добавьте пармезан, чесночный порошок, орегано, хлопья красного перца, соль, чёрный перец и ¼ стакана соуса для пиццы. Тщательно перемешайте. Выложите в эту смесь остывшие спагетти и ½ стакана моцареллы, хорошо перемешайте, чтобы паста полностью покрылась соусом и яйцами.
  3. Обжарка колбасок: В сковороде диаметром около 30 см (подходящей для духовки) разогрейте оливковое масло на среднем огне. Выложите колбаски (без оболочки) или фарш и обжаривайте 8–10 минут, разминая лопаткой на мелкие кусочки. Переложите готовое мясо на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  4. Формирование основы: Не вытирая сковороду от оставшегося мясного сока, выложите в неё спагетти и равномерно разровняйте их по дну. Уменьшите огонь до слабого и подержите пасту на плите около 3 минут, чтобы края яичной смеси слегка припеклись.
  5. Сборка и запекание: Поверх спагетти равномерно распределите оставшиеся 2 стакана соуса для пиццы. Посыпьте оставшимся стаканом моцареллы, выложите обжаренные колбаски, колечки перца, лук и маслины. Переставьте сковороду в разогретую духовку и запекайте около 12 минут — основа должна полностью схватиться, а сыр расплавиться и стать пузырчатым.
  6. Подача: Достаньте блюдо из духовки и аккуратно подденьте края и дно лопаткой. Дайте пирогу постоять 5 минут, затем осторожно переложите его на кулинарную доску. Украсьте свежим базиликом или рукколой и нарежьте на аппетитные порционные дольки.

Полезные советы:

  • Замена мяса: Вместо итальянских колбасок можно использовать говяжий фарш, фарш из индейки или готовую пепперони.
  • Дополнительные ингредиенты: Вы можете добавить шампиньоны, острый перец или кубики ветчины. Главное — заранее обжарить или обсушить влажные ингредиенты, чтобы пирог не получился водянистым и хорошо держал форму.
  • Заготовка впрок: Спагетти и мясную начинку можно отварить и обжарить накануне, а собрать и запечь пирог непосредственно перед подачей.
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Теги:
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