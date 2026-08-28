Пирог-пицца из спагетти: гибрид двух любимых блюд
Пирог-пицца из спагетти: гибрид двух любимых блюд, Фото ryan liebe
Если вы не можете выбрать между пастой и пиццей, приготовьте всё и сразу! Пирог из спагетти в стиле пиццы — это оригинальное и сытное блюдо, которое запекается прямо в сковороде. Вместо привычного теста основа сделана из отварной пасты, смешанной с яйцами, сыром и специями, а сверху располагается классическая начинка для пиццы.
Блюдо легко нарезается на порционные треугольные кусочки и отлично подходит как для семейного ужина, так и для вечеринки с друзьями.
Ингредиенты:
Для основы из пасты:
- Спагетти — 230 г
- Куриные яйца — 4 шт.
- Тёртый пармезан — ½ стакана (около 50 г)
- Тёртый сыр моцарелла — ½ стакана (для основы) + 1 стакан (для топпинга)
- Соус для пиццы (или маринара) — ¼ стакана (для основы) + 2 стакана (для топпинга)
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сушёный орегано — 1 ч. л.
- Гранулированный чеснок — 1 ч. л.
- Хлопья острого красного перца — 1 ч. л.
- Соль — ½ ч. л. (плюс для подсаливания воды)
- Чёрный молотый перец — ½ ч. л.
Для начинки (топпинга):
- Итальянские колбаски (или сырой фарш со специями) — 230 г
- Зелёный болгарский перец — 5 тонких колечек
- Красный лук — ¼ стакана (нарезанный полукольцами)
- Чёрные маслины — ¼ стакана (нарезанные колечками)
- Свежий базилик или руккола — для подачи
Пошаговое приготовление:
- Подготовка спагетти: Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте (согласно инструкции на упаковке). Слейте воду, промойте пасту холодной водой, чтобы остановить процесс варки, и дайте ей немного остыть. Разогрейте духовку до 200 °C.
- Приготовление яично-сырной смеси: В большой глубокой миске взбейте яйца. Добавьте пармезан, чесночный порошок, орегано, хлопья красного перца, соль, чёрный перец и ¼ стакана соуса для пиццы. Тщательно перемешайте. Выложите в эту смесь остывшие спагетти и ½ стакана моцареллы, хорошо перемешайте, чтобы паста полностью покрылась соусом и яйцами.
- Обжарка колбасок: В сковороде диаметром около 30 см (подходящей для духовки) разогрейте оливковое масло на среднем огне. Выложите колбаски (без оболочки) или фарш и обжаривайте 8–10 минут, разминая лопаткой на мелкие кусочки. Переложите готовое мясо на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- Формирование основы: Не вытирая сковороду от оставшегося мясного сока, выложите в неё спагетти и равномерно разровняйте их по дну. Уменьшите огонь до слабого и подержите пасту на плите около 3 минут, чтобы края яичной смеси слегка припеклись.
- Сборка и запекание: Поверх спагетти равномерно распределите оставшиеся 2 стакана соуса для пиццы. Посыпьте оставшимся стаканом моцареллы, выложите обжаренные колбаски, колечки перца, лук и маслины. Переставьте сковороду в разогретую духовку и запекайте около 12 минут — основа должна полностью схватиться, а сыр расплавиться и стать пузырчатым.
- Подача: Достаньте блюдо из духовки и аккуратно подденьте края и дно лопаткой. Дайте пирогу постоять 5 минут, затем осторожно переложите его на кулинарную доску. Украсьте свежим базиликом или рукколой и нарежьте на аппетитные порционные дольки.
Полезные советы:
- Замена мяса: Вместо итальянских колбасок можно использовать говяжий фарш, фарш из индейки или готовую пепперони.
- Дополнительные ингредиенты: Вы можете добавить шампиньоны, острый перец или кубики ветчины. Главное — заранее обжарить или обсушить влажные ингредиенты, чтобы пирог не получился водянистым и хорошо держал форму.
- Заготовка впрок: Спагетти и мясную начинку можно отварить и обжарить накануне, а собрать и запечь пирог непосредственно перед подачей.