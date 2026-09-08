Суп из моркови и фенхеля с маслом чили и чесноком: рецепт

Это острое, кремовое пюре передает все нотки уютного, согревающего супа, оставаясь при этом достаточно легким для лета.

Автор: Сайко Леся

Пищевая ценность (на порцию): калории 360, белки 3 г, углеводы 28 г, жиры 27 г, клетчатка 6 г, натрий 430 мг.

Ингредиенты:

550 г моркови, нарезанной кусочками

1/2 очищенной и нарезанной кубиками луковицы фенхеля, листья оставить

5 больших зубчиков чеснока, разделенных

3 ст. л. оливкового масла, разделить

2 ч.л. семян фенхеля

1/2 ч.л. соли

1/4 стакана рапсового масла

1 красный острый перец, очищенный от семян и нарезанный тонкими ломтиками

1 ч.л. сладкой паприки

1 нарезанный лук

5 стаканов овощного бульона без соли

1/4 стакана 35% сливок

Способ приготовления:

Установите решетку в центр духовки и разогрейте ее до 200 °C. Смешайте морковь, фенхель и 2 больших неочищенных зубчика чеснока с 2 ст. л. оливкового масла, семенами фенхеля и солью на большом противне. Разложите овощи в один слой. Приправьте перцем.

Обжаривайте, помешивая, в течение 20 минут, пока овощи не подрумянятся и не станут мягкими. Тем временем приготовьте масло чили с чесноком. Тонко нарежьте оставшиеся 3 зубчика чеснока. Нагрейте небольшую кастрюлю на среднем огне. Добавьте рапсовое масло. Когда оно нагреется, добавьте чеснок и острый перец. Готовьте, пока чеснок не станет золотистым, а перец не станет мягким, 5 минут. Добавьте паприку. Снимите с огня.

Нагрейте кастрюлю на среднем огне. Добавьте оставшуюся 1 ст. л. оливкового масла, затем лук. Готовьте, часто помешивая, пока он не размягчится, около 2 мин. Снимите кожицу с жареного чеснока, затем добавьте в кастрюлю овощи и жареный чеснок. Влейте бульон. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого, накройте крышкой и варите, пока овощи не станут очень мягкими, около 10 мин.

Снимите с огня. Пюрируйте суп до однородной консистенции. Добавьте сливки. Подавайте суп, сбрызнув чили-чесночным маслом; сверху положите отложенные листья фенхеля.