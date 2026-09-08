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Суп из моркови и фенхеля с маслом чили и чесноком: рецепт

Это острое, кремовое пюре передает все нотки уютного, согревающего супа, оставаясь при этом достаточно легким для лета.

Автор: Сайко Леся
Суп из моркови и фенхеля с маслом чили и чесноком: рецепт
Суп з моркви та фенхелю з олією чилі та часником: рецепт, chatelaine.com

Пищевая ценность (на порцию): калории 360, белки 3 г, углеводы 28 г, жиры 27 г, клетчатка 6 г, натрий 430 мг.

Ингредиенты:

  • 550 г моркови, нарезанной кусочками
  • 1/2 очищенной и нарезанной кубиками луковицы фенхеля, листья оставить
  • 5 больших зубчиков чеснока, разделенных
  • 3 ст. л. оливкового масла, разделить
  • 2 ч.л. семян фенхеля
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/4 стакана рапсового масла
  • 1 красный острый перец, очищенный от семян и нарезанный тонкими ломтиками
  • 1 ч.л. сладкой паприки
  • 1 нарезанный лук
  • 5 стаканов овощного бульона без соли
  • 1/4 стакана 35% сливок

Способ приготовления: 

Установите решетку в центр духовки и разогрейте ее до 200 °C. Смешайте морковь, фенхель и 2 больших неочищенных зубчика чеснока с 2 ст. л. оливкового масла, семенами фенхеля и солью на большом противне. Разложите овощи в один слой. Приправьте перцем.

Обжаривайте, помешивая, в течение 20 минут, пока овощи не подрумянятся и не станут мягкими. Тем временем приготовьте масло чили с чесноком. Тонко нарежьте оставшиеся 3 зубчика чеснока. Нагрейте небольшую кастрюлю на среднем огне. Добавьте рапсовое масло. Когда оно нагреется, добавьте чеснок и острый перец. Готовьте, пока чеснок не станет золотистым, а перец не станет мягким, 5 минут. Добавьте паприку. Снимите с огня.

Нагрейте кастрюлю на среднем огне. Добавьте оставшуюся 1 ст. л. оливкового масла, затем лук. Готовьте, часто помешивая, пока он не размягчится, около 2 мин. Снимите кожицу с жареного чеснока, затем добавьте в кастрюлю овощи и жареный чеснок. Влейте бульон. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого, накройте крышкой и варите, пока овощи не станут очень мягкими, около 10 мин.

Снимите с огня. Пюрируйте суп до однородной консистенции. Добавьте сливки. Подавайте суп, сбрызнув чили-чесночным маслом; сверху положите отложенные листья фенхеля.

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Теги:
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