Булочки с розмарином и маслом - рецепт

Автор: Сайко Леся

Хотите, чтобы вас любили? Положите их на обеденный стол в следующий раз, когда к вам придут гости. Разборные, травянистые, совершенные.

Ингредиенты:

Замороженные невыпеченные булочки к ужину

Растопленное масло (обычное или соленое)

Свежий розмарин, крупно нарезанный

Крупная морская соль

Способ приготовления:

Смажьте небольшую чугунную сковороду кулинарным спреем (или оливковым маслом). Выложите замороженные булочки на сковороду, оставив достаточно места для подъёма. Накройте и оставьте подниматься на несколько часов.

После подъёма смажьте булочки растопленным сливочным маслом.

Посыпьте рубленым розмарином. Смажьте оставшимся маслом. Посыпьте крупной морской солью.

Выпекайте согласно инструкции на упаковке (обычно при температуре 200°C в течение 15–20 минут), пока булочки не приобретут тёмно-золотистый оттенок.

Подавайте на стол.