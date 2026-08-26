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Куриная карбонара за 25 минут: сытный и простой ужин для всей семьи

Автор: Сайко Леся
Куриная карбонара за 25 минут: сытный и простой ужин для всей семьи
Куриная карбонара за 25 минут: сытный и простой ужин для всей семьи, David Malosh

Паста — идеальный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина. Из длинных видов пасты, таких как феттучине или лингвини, получается потрясающее блюдо с насыщенным сливочным соусом, которое придется по вкусу и взрослым, и детям.

В этом рецепте классическая карбонара дополняется сочным куриным филе и хрустящим беконом. Нежный соус на основе яиц, сливок и пармезана обволакивает каждую нить пасты, создавая аппетитную текстуру и богатый вкус.

Ингредиенты:

  • Куриное филе (без кожи и костей) — 450 г (нарезать поперек волокон полосками толщиной 1–1.5 см)
  • Паста (феттучине или лингвини) — 340 г
  • Бекон (толстая нарезка) — 4 ломтика (нарезать кубиками)
  • Яйца (крупные) — 3 шт.
  • Тертый пармезан — 3/4 стакана (плюс немного для подачи)
  • Жирные сливки — 1/2 стакана
  • Замороженный зеленый горошек — 1/2 стакана
  • Чеснок — 2 зубчика (измельчить)
  • Черный свежемолотый перец — 1 ч. л. (разделить)
  • Кошерная соль — 1 ч. л. (плюс для варки пасты)
  • Свежая петрушка — для украшения

Способ приготовления:

  1. Подготовьте соус: В средней миске взбейте яйца, тертый пармезан, сливки и ½ чайной ложки черного перца до однородности. Отставьте в сторону.
  2. Обжарьте бекон: В большой глубокой сковороде на среднем огне обжарьте нарезанный бекон до хрустящей корочки (около 5–7 минут). Шумовкой переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  3. Приготовьте курицу: Увеличьте огонь до средне-высокого. В оставшийся вытопленный жир выложите полоски куриного филе, приправьте 1 ч. л. соли и оставшейся ½ ч. л. перца. Обжаривайте 6–8 минут до золотистой корочки и полной готовности. За минуту до окончания добавьте измельченный чеснок. Переложите курицу на отдельную тарелку (сковороду не вытирайте).
  4. Сварите пасту: Отварите феттучине или лингвини в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. За 1 минуту до готовности добавьте в кастрюлю зеленый горошек. Обязательно сохраните 1 стакан воды из-под пасты, после чего откиньте пасту с горошком на дуршлаг.
  5. Соедините ингредиенты: Снимите сковороду с огня и сразу переложите в нее горячую пасту с горошком. Влейте яично-сливочную смесь и быстро перемешайте щипцами для пасты. Добавьте 2–3 столовые ложки горячей воды из-под пасты, чтобы соус стал кремовым и шелковистым. (Если соус кажется густым — добавьте еще немного воды из-под пасты; если слишком жидким — прогрейте на минимальном огне пару минут до загустения).
  6. Подача: Верните в сковороду обжаренную курицу и бекон, аккуратно перемешайте. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей петрушкой, молотым перцем и щедрой порцией тертого пармезана.
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Теги:
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