Куриная карбонара за 25 минут: сытный и простой ужин для всей семьи
Куриная карбонара за 25 минут: сытный и простой ужин для всей семьи, David Malosh
Паста — идеальный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина. Из длинных видов пасты, таких как феттучине или лингвини, получается потрясающее блюдо с насыщенным сливочным соусом, которое придется по вкусу и взрослым, и детям.
В этом рецепте классическая карбонара дополняется сочным куриным филе и хрустящим беконом. Нежный соус на основе яиц, сливок и пармезана обволакивает каждую нить пасты, создавая аппетитную текстуру и богатый вкус.
Ингредиенты:
- Куриное филе (без кожи и костей) — 450 г (нарезать поперек волокон полосками толщиной 1–1.5 см)
- Паста (феттучине или лингвини) — 340 г
- Бекон (толстая нарезка) — 4 ломтика (нарезать кубиками)
- Яйца (крупные) — 3 шт.
- Тертый пармезан — 3/4 стакана (плюс немного для подачи)
- Жирные сливки — 1/2 стакана
- Замороженный зеленый горошек — 1/2 стакана
- Чеснок — 2 зубчика (измельчить)
- Черный свежемолотый перец — 1 ч. л. (разделить)
- Кошерная соль — 1 ч. л. (плюс для варки пасты)
- Свежая петрушка — для украшения
Способ приготовления:
- Подготовьте соус: В средней миске взбейте яйца, тертый пармезан, сливки и ½ чайной ложки черного перца до однородности. Отставьте в сторону.
- Обжарьте бекон: В большой глубокой сковороде на среднем огне обжарьте нарезанный бекон до хрустящей корочки (около 5–7 минут). Шумовкой переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- Приготовьте курицу: Увеличьте огонь до средне-высокого. В оставшийся вытопленный жир выложите полоски куриного филе, приправьте 1 ч. л. соли и оставшейся ½ ч. л. перца. Обжаривайте 6–8 минут до золотистой корочки и полной готовности. За минуту до окончания добавьте измельченный чеснок. Переложите курицу на отдельную тарелку (сковороду не вытирайте).
- Сварите пасту: Отварите феттучине или лингвини в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. За 1 минуту до готовности добавьте в кастрюлю зеленый горошек. Обязательно сохраните 1 стакан воды из-под пасты, после чего откиньте пасту с горошком на дуршлаг.
- Соедините ингредиенты: Снимите сковороду с огня и сразу переложите в нее горячую пасту с горошком. Влейте яично-сливочную смесь и быстро перемешайте щипцами для пасты. Добавьте 2–3 столовые ложки горячей воды из-под пасты, чтобы соус стал кремовым и шелковистым. (Если соус кажется густым — добавьте еще немного воды из-под пасты; если слишком жидким — прогрейте на минимальном огне пару минут до загустения).
- Подача: Верните в сковороду обжаренную курицу и бекон, аккуратно перемешайте. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей петрушкой, молотым перцем и щедрой порцией тертого пармезана.