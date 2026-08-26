Автор: Сайко Леся

Куриная карбонара за 25 минут: сытный и простой ужин для всей семьи, David Malosh

Паста — идеальный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина. Из длинных видов пасты, таких как феттучине или лингвини, получается потрясающее блюдо с насыщенным сливочным соусом, которое придется по вкусу и взрослым, и детям.

В этом рецепте классическая карбонара дополняется сочным куриным филе и хрустящим беконом. Нежный соус на основе яиц, сливок и пармезана обволакивает каждую нить пасты, создавая аппетитную текстуру и богатый вкус.

Ингредиенты:

Куриное филе (без кожи и костей) — 450 г (нарезать поперек волокон полосками толщиной 1–1.5 см)

(без кожи и костей) — 450 г (нарезать поперек волокон полосками толщиной 1–1.5 см) Паста (феттучине или лингвини) — 340 г

(феттучине или лингвини) — 340 г Бекон (толстая нарезка) — 4 ломтика (нарезать кубиками)

(толстая нарезка) — 4 ломтика (нарезать кубиками) Яйца (крупные) — 3 шт.

(крупные) — 3 шт. Тертый пармезан — 3/4 стакана (плюс немного для подачи)

— 3/4 стакана (плюс немного для подачи) Жирные сливки — 1/2 стакана

— 1/2 стакана Замороженный зеленый горошек — 1/2 стакана

— 1/2 стакана Чеснок — 2 зубчика (измельчить)

— 2 зубчика (измельчить) Черный свежемолотый перец — 1 ч. л. (разделить)

— 1 ч. л. (разделить) Кошерная соль — 1 ч. л. (плюс для варки пасты)

— 1 ч. л. (плюс для варки пасты) Свежая петрушка — для украшения

Способ приготовления: