Сочные свиные бургеры с жареным персиком и сыром фета

Автор: Сайко Леся

Бургерное меню давно вышло за рамки классической говядины с сыром и маринованными огурцами. Если вы ищете необычное, но невероятно гармоничное летнее сочетание для пикника или ужина, этот рецепт свиных бургеров — идеальный вариант.

Секрет блюда — в контрасте вкусов: сочное приправленное мясо свинины сочетается с карамелизованной сладостью карамелизованного на гриле персика, солоноватой фетой, пикантным маринованным луком и ароматом свежего базилика.

Почему именно свиной фарш?

Свинина идеальна для бургеров на гриле из-за более высокого содержания жира. В отличие от нежного, но сухого фарша из индейки, свинина отлично удерживает сок и остается мягкой внутри, а снаружи покрывается аппетитной корочкой.

Основные ингредиенты

Для котлет:

Свиной фарш — 900 г

Репчатый лук (натертый на крупной терке) — 1 малая луковица

Панировочные сухари (панко) — 1/4 стакана

Молоко — 2 ст. л.

Вустерширский соус — 1 ст. л.

Соль — 2 ч. л. (плюс 1/4 ч. л. для персиков)

Свежемолотый черный перец — 1 ч. л.

Для соуса:

Майонез — 1/4 стакана

Дижонская горчица — 2 ст. л.

Для сборки:

Спелые персики (разрезанные пополам, без косточки) — 3 шт.

Растительное масло — 1 ст. л. (плюс немного для смазывания решетки)

Сыр фета — 170 г (нарезать на 6 ломтиков)

Булочки для бургеров — 6 шт. (слегка поджаренные)

Маринованный красный лук и свежие листья базилика — по вкусу

Чипсы или свежий салат — для подачи

Пошаговое приготовление

Заготовка для котлет: В большой емкости соедините натертый лук, панировочные сухари, молоко, вустерширский соус, 2 чайные ложки соли и черный перец. Оставьте смесь на 5 минут, чтобы сухари впитали жидкость. Формирование котлет: Добавьте свиной фарш к подготовленной массе и аккуратно перемешайте (старайтесь не вымешивать слишком долго, чтобы котлеты не стали плотными). Разделите фарш на 6 равных частей (примерно по 150 г) и сформируйте круглые котлеты толщиной около 2.5 см. Приготовление соуса: В небольшой пиале смешайте майонез и дижонскую горчицу до однородности. Обжарка персиков: Смажьте половинки персиков растительным маслом и посыпьте оставшейся солью (1/4 ч. л.). Разогрейте гриль или сковороду-гриль до средне-высокой температуры, смажьте решетку маслом. Выложите персики срезом вниз и обжаривайте 3–5 минут до появления четких полосок. Переверните и томите еще 2–3 минуты до мягкости. Снимите с огня, дайте немного остыть и нашинкуйте дольками. Жарка котлет: Выложите котлеты на гриль и готовьте под крышкой около 6–7 минут с каждой стороны (внутренняя температура должна достичь 70°C). За минуту до готовности выложите на каждую котлету по ломтику феты и накройте крышкой, чтобы сыр слегка размягчился. Сборка бургера: Смажьте нижнюю и верхнюю части поджаренных булочек горчично-майонезным соусом. На нижнюю половину выложите свиную котлету с фетой, затем добавьте маринованный лук, дольки гриль-персика и пару листиков свежего базилика. Накройте верхней булочкой.

Подавайте бургеры горячими вместе с хрустящими картофельными чипсами, зеленым салатом и прохладным напитком!

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