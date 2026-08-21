Домашний яблочный сок: пошаговый рецепт и секреты приготовления
Домашний яблочный сок: пошаговый рецепт и секреты приготовления
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Приготовление яблочного сока в домашних условиях — лучший способ сохранить пользу урожая на зиму. Натуральный напиток без сахара и консервантов отличается насыщенным вкусом и выгодно превосходит магазинные аналоги.
Подготовка ингредиентов и оборудования
- Яблоки: 5 кг (лучше использовать смесь сочных кислых и сладких сортов, например, Антоновка, Гренни Смит и Фуджи).
- Сахар: по вкусу (от 0 до 50 г на 1 литр сока, если яблоки кислые).
- Соковыжималка или пресс.
- Эмалированная кастрюля или кастрюля из нержавеющей стали.
- Стерилизованные стеклянные банки или бутылки с крышками.
Пошаговый процесс приготовления
- Подготовка плодов: Тщательно вымойте яблоки, удалите повреждённые места, плодоножки и сердцевину. Нарежьте плоды дольками, подходящими под размер раструба соковыжималки.
- Получение сока: Отожмите сок с помощью соковыжималки. Если вы хотите получить максимально прозрачный напиток, процедите отжатую жидкость через 3–4 слоя марли или мелкое сито, чтобы удалить пеку и мякоть.
- Термообработка: Перелейте сок в кастрюлю. Поставьте на средний огонь и нагрейте до температуры 90–95 °C (появятся первые мелкие пузырьки, но сок не должен кипеть ключом). Регулярно снимайте образующуюся пену. Если планируете добавлять сахар, всыпьте его на этом этапе и перемешайте до полного растворения.
- Заготовка на зиму: Разлейте горячий сок по предварительно стерилизованным банкам до самого верха и плотно закатайте крышками.
- Охлаждение: Переверните банки дном вверх, укутайте тёплым пледом или одеялом и оставьте до полного остывания (примерно на 24 часа).
Секреты идеального сока
- Без варки: Не кипятите сок долго — длительная термическая обработка разрушает витамин C и меняет вкус свежих яблок на компотный.
- Баланс вкуса: Если сок получился слишком приторным, перед пастеризацией можно добавить сок половины лимона или смешать его с грушевым/морковным соком.
- Хранение: Закатаный сок отлично хранится в тёмном прохладном месте (погреб, кладовая) до 1–2 лет. Натуральный сок без пастеризации следует выпить в течение 24 часов.