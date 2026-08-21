Домашний яблочный сок: пошаговый рецепт и секреты приготовления

Автор: Сайко Леся

Приготовление яблочного сока в домашних условиях — лучший способ сохранить пользу урожая на зиму. Натуральный напиток без сахара и консервантов отличается насыщенным вкусом и выгодно превосходит магазинные аналоги.

Подготовка ингредиентов и оборудования

Яблоки: 5 кг (лучше использовать смесь сочных кислых и сладких сортов, например, Антоновка, Гренни Смит и Фуджи).

5 кг (лучше использовать смесь сочных кислых и сладких сортов, например, Антоновка, Гренни Смит и Фуджи). Сахар: по вкусу (от 0 до 50 г на 1 литр сока, если яблоки кислые).

по вкусу (от 0 до 50 г на 1 литр сока, если яблоки кислые). Соковыжималка или пресс.

Эмалированная кастрюля или кастрюля из нержавеющей стали.

Стерилизованные стеклянные банки или бутылки с крышками.

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка плодов: Тщательно вымойте яблоки, удалите повреждённые места, плодоножки и сердцевину. Нарежьте плоды дольками, подходящими под размер раструба соковыжималки. Получение сока: Отожмите сок с помощью соковыжималки. Если вы хотите получить максимально прозрачный напиток, процедите отжатую жидкость через 3–4 слоя марли или мелкое сито, чтобы удалить пеку и мякоть. Термообработка: Перелейте сок в кастрюлю. Поставьте на средний огонь и нагрейте до температуры 90–95 °C (появятся первые мелкие пузырьки, но сок не должен кипеть ключом). Регулярно снимайте образующуюся пену. Если планируете добавлять сахар, всыпьте его на этом этапе и перемешайте до полного растворения. Заготовка на зиму: Разлейте горячий сок по предварительно стерилизованным банкам до самого верха и плотно закатайте крышками. Охлаждение: Переверните банки дном вверх, укутайте тёплым пледом или одеялом и оставьте до полного остывания (примерно на 24 часа).

Секреты идеального сока