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Простой заливной пирог с грушей и корицей: рецепт

Автор: Сайко Леся
Простой заливной пирог с грушей и корицей: рецепт
Простой заливной пирог с грушей и корицей: рецепт, АІ

Нежный ароматный пирог с сочными грушами и легкой ноткой корицы. Готовится быстро и из самых простых продуктов.

Ингредиенты

  • Груши (твердые или средняя спелость): 3 шт.
  • Пшеничная мука: 200 г (1,5 стакана)
  • Сахар: 150 г
  • Сливочное масло (размягченное): 100 г
  • Куриные яйца: 3 шт.
  • Разрыхлитель: 1,5 ч. л.
  • Ванильный сахар: 1 ч. л.
  • Корица: 0,5 ч. л. (по желанию)
  • Соль: щепотка

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка: Включите духовку разогреваться до 180°C. Форму для выпечки (диаметром 20–22 см) смажьте кусочком сливочного масла и слегка припылите мукой.
  2. Взбивание яиц: В глубокой миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром с помощью миксера до пышной светлой пены (3–4 минуты).
  3. Добавление масла: Добавьте размягченное сливочное масло и щепотку соли, еще раз взбейте до однородности.
  4. Замешивание теста: Просейте муку с разрыхлителем (и корицей, если используете). Всыпьте к жидкой смеси и аккуратно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.
  5. Нарезка фруктов: Груши вымойте, удалите сердцевину. Две груши нарежьте небольшими кубиками, а одну — тонкими дольками для украшения.
  6. Формирование: Вмешайте кубики груш прямо в тесто. Перелейте тесто в подготовленную форму, разровняйте лопаткой и красивым веером выложите сверху дольки груши.
  7. Выпекание: Выпекайте при 180°C около 35–45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить из центра пирога сухой.

Дайте пирогу остыть в форме 10–15 минут, затем переложите на блюдо. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или подать с шариком ванильного мороженого.

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Теги:
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