Селена Гомес объявила, что ее следующий альбом может стать последним

Певица хочет завершить музыкальную карьеру

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса и певица Селена Гомес планирует в ближайшие годы выпустить последний альбом и отказаться от музыкальной карьеры. Во время недавнего интервью для подкаста SmartLess, который ведут Джейсон Бейтман, Уилл Арнетт и Шон Хейс, 31-летняя звезда сериала «Убийства в одном здании» сказала, что хочет сосредоточиться на актерском мастерстве.

Читай также: «Золотой глобус-2024»: у кого высокие шансы получить премию по мнению букмекеров

«Я чувствую, что у меня будет еще один альбом, но я, вероятно, выберу актерское мастерство. Я начала получать массу удовольствия от музыки, а затем гастроли были действительно забавными. Но в то же время я снималась в своем телешоу («Волшебники из Вэйверли Плэйс»), и мне это показалось действительно забавным, поэтому я просто продолжала идти, но чем старше я становилась, тем больше мне нравилось. Мне бы хотелось найти что-то, на чем можно просто остановиться», — сказала она.

Селена заявила, что музыка была для нее скорее хобби, чем основной работой, и добавила, что ее главной мечтой всегда было актерство.

«Я хотела быть актрисой, я никогда не собиралась постоянно заниматься пением, но, видимо, это хобби переросло во что-то другое», — продолжила Гомес.

Напомним, что Селена выпустила три студийных альбома: Stars Dance (2013), Revival (2015) и Rare (2020). Кроме того, у нее были три альбома в составе группы Selena Gomez & The Scene. Также знаменитость снимается в кулинарном шоу Selena + Chef и владеет линией косметики Rare Beauty.

Ранее мы писали, что Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел.