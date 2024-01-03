Когда состоится церемония вручения «Золотого глобуса-2024» и кто среди номинантов в главных категориях

Автор: Коваленко Наталья

«Золотой глобус-2024»: у кого высокие шансы получить премию по мнению букмекеров

Уже в это воскресенье, 7 января, в США в отеле The Beverly Hilton в Калифорнии состоится 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Голливудская ассоциация иностранной прессы назовет победителей в 27-ми номинациях.

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Букмекеры уже объявили фаворитов в главных категориях кино- и телепремии. Сервис Oddschecker проанализировал данные более двадцати букмекерских контор и выяснил, каким актерам и фильмах прогнозируют победу.

Так, в номинации Лучший фильм (драма) самые высокие шансы на победу у биографического триллера о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер». Кроме того, исполнитель главной роли Киллиан Мерфи на лидерской позиции в букмекерском прогнозе в номинации Лучший актер (драма), а Кристофер Нолан на первом месте по ставкам на победителя в категории Лучший режиссер.

Ставки букмекеров на победителей «Золотого глобуса-2024» oddschecker.com

Ставки букмекеров на победителей «Золотого глобуса-2024» oddschecker.com

Ставки букмекеров на победителей «Золотого глобуса-2024» oddschecker.com

Обладательницей «Золотого глобуса-2024» в номинации Лучшая актриса (драма) может стать Лили Гладстон за роль в фильме «Убийцы цветочной луны».

Ставки букмекеров на победителей «Золотого глобуса-2024» oddschecker.com

В категории Лучший фильм (мюзикл/комедия) победу прогнозируют картине «Бедные-несчастные», а исполнительница главной роли Эмма Стоун может получить статуэтку как лучшая актриса в мюзикле/комедии.

Ставки букмекеров на победителей «Золотого глобуса-2024» oddschecker.com

Ставки букмекеров на победителей «Золотого глобуса-2024» oddschecker.com

По мнению букмекеров, в номинации Лучший актер (мюзикл/комедия) должен победить Пол Джаматти за роль в рождественском фильме «Оставленные».

Ставки букмекеров на победителей «Золотого глобуса-2024» oddschecker.com

А лучшими актерами второго плана в этом году могут признать Роберта Дауни мл. за роль Льюиса Штрауса в «Оппенгеймере» и Да’Вайн Джой Рэндольф, сыгравшую школьного повара Мэри в «Оставленных».

Ставки букмекеров на победителей «Золотого глобуса-2024» oddschecker.com

Ставки букмекеров на победителей «Золотого глобуса-2024» oddschecker.com

Посмотреть список всех номинантов можно здесь.