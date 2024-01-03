Сериалы Netflix: лучшие на неделе 25 – 31 декабря 2023 года
Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе
Стриминговый сервис Netflix рассекретил, какие сериалы и шоу стали самыми популярными в последнюю неделю 2023 года.
Читай также: Королевская семья Дании объявила новые титулы на фоне отречения от престола Маргрете IIКомедийный спецвыпуск «Рики Джервейс: Армагеддон» стал лидером мирового рейтинга. Шоу собрало 8 млн зрителей и 8,4 млн часов просмотров.
Первый сезон подростковой драмы «Моя жизнь с Волтерами» после двух недель на первой позицию опустился на вторую. В период с 25-го по 31 декабря сериал посмотрели 5,4 млн раз и 41,4 млн часов.
Шестой и финальный сезон «Короны» тоже потерял одну позицию. Сериал о Елизавете II и о членах ее семьи на прошлой неделе посмотрели 3,6 млн раз и 31,6 млн часов.
10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:
- 1. «Рики Джервейс: Армагеддон»
- 2. «Моя жизнь с Волтерами», первый сезон
- 3. «Корона», шестой сезон
- 4. «Готовые», первый сезон
- 5. «Дэйв Шаппелл: Мечтатель»
- 6. «Камин 4K: потрескивание березы из камина для вашего дома»
- 7. «Вторая мировая война: на линиях фронта», первый сезон
- 8. «Тревор Ноа: На чем я остановился»
- 9. «Юный Шелдон», первый сезон
- 10. Bebefinn Playtime
В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место занимает новый сериал «Берлин», который является спин-оффом «Бумажного дома».
Вторая строчка в украинском ТОПе досталась последнему сезону «Короны», который две недели подряд находился на лидирующей позиции.
Польский сериал «1670» сейчас занимает третью строчку списка. Сатирическая комедия о шляхтиче Яне Павле Адамчевском потеряла одно место в рейтинге за неделю.
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 25 – 31 декабря 2023 года
- 1. «Берлин», первый сезон
- 2. «Корона», шестой сезон
- 3. «1670», первый сезон
- 4. «Ненавижу Рождество», второй сезон
- 5. Ненавижу Рождество», первый сезон
- 6. «Люпен: часть первая»
- 7. «Готовые», первый сезон
- 8. «Люпен: часть третья»
- 9. «Люпен: часть вторая»
- 10. «Ночной агент», первый сезон
Ранее мы писали, что Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел.