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Сериалы Netflix: лучшие на неделе 25 – 31 декабря 2023 года

Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 25 – 31 декабря 2023 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 25 – 31 декабря 2023 года
Netflix

Стриминговый сервис Netflix рассекретил, какие сериалы и шоу стали самыми популярными в последнюю неделю 2023 года.

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Комедийный спецвыпуск «Рики Джервейс: Армагеддон» стал лидером мирового рейтинга. Шоу собрало 8 млн зрителей и 8,4 млн часов просмотров.

Первый сезон подростковой драмы «Моя жизнь с Волтерами» после двух недель на первой позицию опустился на вторую. В период с 25-го по 31 декабря сериал посмотрели 5,4 млн раз и 41,4 млн часов.

Шестой и финальный сезон «Короны» тоже потерял одну позицию.  Сериал о Елизавете II и о членах ее семьи на прошлой неделе посмотрели 3,6 млн раз и 31,6 млн часов.

10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:

  • 1. «Рики Джервейс: Армагеддон»
  • 2. «Моя жизнь с Волтерами», первый сезон
  • 3. «Корона», шестой сезон
  • 4. «Готовые», первый сезон
  • 5. «Дэйв Шаппелл: Мечтатель»
  • 6. «Камин 4K: потрескивание березы из камина для вашего дома»
  • 7. «Вторая мировая война: на линиях фронта», первый сезон
  • 8. «Тревор Ноа: На чем я остановился»
  • 9. «Юный Шелдон», первый сезон
  • 10. Bebefinn Playtime

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 25-31 декабря 2023 года)
Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 25-31 декабря 2023 года)
Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место занимает новый сериал «Берлин», который является спин-оффом «Бумажного дома».

Вторая строчка в украинском ТОПе досталась последнему сезону «Короны», который две недели подряд находился на лидирующей позиции.

Польский сериал «1670» сейчас занимает третью строчку списка. Сатирическая комедия о шляхтиче Яне Павле Адамчевском потеряла одно место в рейтинге за неделю.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 25 – 31 декабря 2023 года

  • 1. «Берлин», первый сезон
  • 2. «Корона», шестой сезон
  • 3. «1670», первый сезон
  • 4. «Ненавижу Рождество», второй сезон
  • 5. Ненавижу Рождество», первый сезон
  • 6. «Люпен: часть первая»
  • 7. «Готовые», первый сезон
  • 8. «Люпен: часть третья»
  • 9. «Люпен: часть вторая»
  • 10. «Ночной агент», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 25-31 декабря 2023 года)
Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 25-31 декабря 2023 года)
Netflix

Ранее мы писали, что Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел.

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Теги:
сериалы, рейтинг, Netflix, Что посмотреть, сериалы Netflix

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