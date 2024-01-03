Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 25 – 31 декабря 2023 года

Стриминговый сервис Netflix рассекретил, какие сериалы и шоу стали самыми популярными в последнюю неделю 2023 года.

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Комедийный спецвыпускстал лидером мирового рейтинга . Шоу собрало 8 млн зрителей и 8,4 млн часов просмотров.

Первый сезон подростковой драмы «Моя жизнь с Волтерами» после двух недель на первой позицию опустился на вторую. В период с 25-го по 31 декабря сериал посмотрели 5,4 млн раз и 41,4 млн часов.

Шестой и финальный сезон «Короны» тоже потерял одну позицию. Сериал о Елизавете II и о членах ее семьи на прошлой неделе посмотрели 3,6 млн раз и 31,6 млн часов.

10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:

1. «Рики Джервейс: Армагеддон»

2. «Моя жизнь с Волтерами», первый сезон

3. «Корона», шестой сезон

4. «Готовые», первый сезон

5. «Дэйв Шаппелл: Мечтатель»

6. «Камин 4K: потрескивание березы из камина для вашего дома»

7. «Вторая мировая война: на линиях фронта», первый сезон

8. «Тревор Ноа: На чем я остановился»

9. «Юный Шелдон», первый сезон

10. Bebefinn Playtime

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 25-31 декабря 2023 года) Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место занимает новый сериал «Берлин», который является спин-оффом «Бумажного дома».

Вторая строчка в украинском ТОПе досталась последнему сезону «Короны», который две недели подряд находился на лидирующей позиции.

Польский сериал «1670» сейчас занимает третью строчку списка. Сатирическая комедия о шляхтиче Яне Павле Адамчевском потеряла одно место в рейтинге за неделю.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 25 – 31 декабря 2023 года

1. «Берлин», первый сезон

2. «Корона», шестой сезон

3. «1670», первый сезон

4. «Ненавижу Рождество», второй сезон

5. Ненавижу Рождество», первый сезон

6. «Люпен: часть первая»

7. «Готовые», первый сезон

8. «Люпен: часть третья»

9. «Люпен: часть вторая»

10. «Ночной агент», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 25-31 декабря 2023 года) Netflix

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