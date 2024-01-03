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Королевская семья Дании объявила новые титулы на фоне отречения от престола Маргрете II

С 14 января у Дании будет новый монарх

Автор: Коваленко Наталья
Королевская семья Дании объявила новые титулы на фоне отречения от престола Маргрете II
Королевская семья Дании объявила новые титулы на фоне отречения от престола Маргрете II instagram.com/detdanskekongehus

Датский королевский дом объявил о новых титулах, которые получат несколько членом монаршей семьи после того, как кронпринц Фредерик вступит на престол через одиннадцать дней. Во вторник, 2 января, придворные опубликовали заявление об изменении титулов королевы Маргрете II, кронпринца Фредерика, кронпринцессы Мэри и принца Кристиана.

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Обновление появилось после того, как 83-летняя Маргрете II объявила в своем новогоднем обращении, что она уйдет в отставку и отречется от престола 14 января после 52 лет пребывания на троне. Как и ожидалось, придворные подтвердили, что старший сын и преемник королевы будет править под именем Фредерик Х, а его жена станет королевой Мэри. 18-летний внук Маргрете II и старший сын Фредерика принц Кристиан получит титул кронпринца. Также сообщается, что королева после передачи полномочий сохранит за собой этот титул.

«В воскресенье, 14 января 2024 года, Его Высочество кронпринц вступает на датский трон как Его Величество король Фредерик 10-й. В то же время Ее Королевское Высочество кронпринцесса будет называться Ее Величеством королевой Мэри. Королевская чета отныне будет носить титул Король и Королева Дании.  Его Высочество принц Кристиан становится наследником престола и отныне будет называться Его Королевское Высочество кронпринц Кристиан. После престолонаследия Ее Величество Королева продолжит оставаться Ее Величеством и носить титул Ее Величества Королевы Маргрете», — говорится в заявлении Датского королевского двора.

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Теги:
Дания, королевская семья, Маргрете II, титул

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