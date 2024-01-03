АфишаАфиша
Русский Українська

Женя Кот показал, как родители Татаринцевой отреагировали на ее долгожданную беременность

Звездная пара около 4 лет боролась с бесплодием

Автор: Коваленко Наталья
Женя Кот показал, как родители Татаринцевой отреагировали на ее долгожданную беременность
Женя Кот показал, как родители Татаринцевой отреагировали на ее долгожданную беременность instagram.com/kot_jenya

Победитель «Танцев со звездами-2019» Женя Кот и четырехкратная чемпионка мира по pole dance Наталья Татаринцевая, которые 25 декабря объявили о будущем пополнении в семье, рассказали, как близкие родственники отреагировали на эту новость.

Читай также: Шеннен Доэрти назвала актера, сыгравшего ключевую роль в ее многолетней борьбе с раком

На саоей странице в Инстаграм в разделе сторис Кот обнародовал видео, на котором рассекретил реакцию тестя и тещи на долгожданную беременность их дочери после 4 лет борьбы с бесплодием. 

Пара вручила родным положительный тест. Мама Татаринцевой сначала не могла поверить своим глазам, а затем начала подпрыгивать от счастья и обнимать знаменитую дочь. А папа  Натальи пошутил, что это экспресс-тест на коронавирус.

Как родители Натальи Татаринцевой отреагировали на ее беременность instagram.com/kot_jenya
Как родители Натальи Татаринцевой отреагировали на ее беременность instagram.com/kot_jenya

Как родители Натальи Татаринцевой отреагировали на ее беременность instagram.com/kot_jenya
Как родители Натальи Татаринцевой отреагировали на ее беременность instagram.com/kot_jenya

Ранее мы писали, что Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Танцы со Звездами, шоу-бизнес, беременность звезд, Женя Кот

Статьи по теме

Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова поделилась секретом стройности
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова поделилась секретом стройности
Ирина Сопонару поведала "всю правду о своем питании"
Ирина Сопонару поведала "всю правду о своем питании"
Дэниел Рэдклифф признался, с какой актрисой мечтает сняться в романтической комедии
Дэниел Рэдклифф признался, с какой актрисой мечтает сняться в романтической комедии
Алина Гросу призналась, планирует ли усыновить ребенка
Алина Гросу призналась, планирует ли усыновить ребенка
Звезда «Мыслить как преступник: Эволюция» Джош Стюарт объявил об уходе из сериала
Звезда «Мыслить как преступник: Эволюция» Джош Стюарт объявил об уходе из сериала
Дочь известного рэпера перенесла тяжелый инсульт в 24-летнем возрасте
Дочь известного рэпера перенесла тяжелый инсульт в 24-летнем возрасте

Личность дня

«Эмми-2024»: ТОП-10 лучших образов знаменитостей с красной дорожки

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK