Звездная пара около 4 лет боролась с бесплодием

Автор: Коваленко Наталья

Женя Кот показал, как родители Татаринцевой отреагировали на ее долгожданную беременность instagram.com/kot_jenya

Победитель «Танцев со звездами-2019» Женя Кот и четырехкратная чемпионка мира по pole dance Наталья Татаринцевая, которые 25 декабря объявили о будущем пополнении в семье, рассказали, как близкие родственники отреагировали на эту новость.

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На саоей странице в Инстаграм в разделе сторис Кот обнародовал видео, на котором рассекретил реакцию тестя и тещи на долгожданную беременность их дочери после 4 лет борьбы с бесплодием.

Пара вручила родным положительный тест. Мама Татаринцевой сначала не могла поверить своим глазам, а затем начала подпрыгивать от счастья и обнимать знаменитую дочь. А папа Натальи пошутил, что это экспресс-тест на коронавирус.

Как родители Натальи Татаринцевой отреагировали на ее беременность instagram.com/kot_jenya

Как родители Натальи Татаринцевой отреагировали на ее беременность instagram.com/kot_jenya

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