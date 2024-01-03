Пара была в Украине во время самой большой российской атаки 29 декабря

Автор: Коваленко Наталья

Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел instagram.com/mikanewton

Украинская исполнительница Мика Ньютон, которая около 12 лет живет в США, впервые с начала полномасштабной войны вернулась на родину. Вместе с ней Львов и Киев посетил ее муж, американский бизнесмен Крис Сааведра, для которого поездка в Украину стала первой за 8 лет.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 37-летняя участница Евровидения-2011 сообщила, что с Крисом прибыла на территорию родной страны 28 декабря, а уже на следующий день они вместе с украинцами пережили самую масштабную вражескую атаку ракетами и дронами.

Мика поделилась своими эмоциями от своей первой в жизни воздушной тривоги и призвала мир объединиться ради победы Украины.

«С Новым годом из Украины. Мы прибыли сюда 28 декабря, а 29-го по Украине было выпущено более 150 ракет... это была самая крупная атака на Украину с начала войны. У меня нет слов, чтобы все описать... Сирены, звуки... взрывы... У меня сейчас сердце болит за права всех украинцев. Я не могу поверить, что мир уже два года ничего не может сделать с этим кошмаром. Вы не захотите пережить это… Поверьте мне… Мы должны объединиться и что-то с этим сделать… Ваша страна может быть следующей…», — обратилась к подписчикам Ньютон.

Мика Ньютон в Украине instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон в Украине instagram.com/mikanewton

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