АфишаАфиша
Русский Українська

Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел

Пара была в Украине во время самой большой российской атаки 29 декабря

Автор: Коваленко Наталья
Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел
Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел instagram.com/mikanewton

Украинская исполнительница Мика Ньютон, которая около 12 лет живет в США, впервые с начала полномасштабной войны вернулась на родину. Вместе с ней Львов и Киев посетил ее муж, американский бизнесмен Крис Сааведра, для которого поездка в Украину стала первой за 8 лет.

Читай также: Муж принцессы Беатрис показал фото с их новогодней вечеринки

На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 37-летняя участница Евровидения-2011 сообщила, что с Крисом прибыла на территорию родной страны 28 декабря, а уже на следующий день они вместе с украинцами пережили самую масштабную вражескую атаку ракетами и дронами.

Мика поделилась своими эмоциями от своей первой в жизни воздушной тривоги и призвала мир объединиться ради победы Украины.

«С Новым годом из Украины. Мы прибыли сюда 28 декабря, а 29-го по Украине было выпущено более 150 ракет... это была самая крупная атака на Украину с начала войны. У меня нет слов, чтобы все описать... Сирены, звуки... взрывы... У меня сейчас сердце болит за права всех украинцев. Я не могу поверить, что мир уже два года ничего не может сделать с этим кошмаром. Вы не захотите пережить это… Поверьте мне… Мы должны объединиться и что-то с этим сделать… Ваша страна может быть следующей…», — обратилась к подписчикам Ньютон.

Мика Ньютон в Украине instagram.com/mikanewton
Мика Ньютон в Украине instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон в Украине instagram.com/mikanewton
Мика Ньютон в Украине instagram.com/mikanewton

Ранее мы писали, что актера «Беверли-Хиллз, 90210» Иэна Зиринга жестоко избили байкеры в канун Нового года.

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, война в Украине, Мика Ньютон

Статьи по теме

Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова поделилась секретом стройности
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова поделилась секретом стройности
Ирина Сопонару поведала "всю правду о своем питании"
Ирина Сопонару поведала "всю правду о своем питании"
Дэниел Рэдклифф признался, с какой актрисой мечтает сняться в романтической комедии
Дэниел Рэдклифф признался, с какой актрисой мечтает сняться в романтической комедии
Алина Гросу призналась, планирует ли усыновить ребенка
Алина Гросу призналась, планирует ли усыновить ребенка
Звезда «Мыслить как преступник: Эволюция» Джош Стюарт объявил об уходе из сериала
Звезда «Мыслить как преступник: Эволюция» Джош Стюарт объявил об уходе из сериала
Дочь известного рэпера перенесла тяжелый инсульт в 24-летнем возрасте
Дочь известного рэпера перенесла тяжелый инсульт в 24-летнем возрасте

Личность дня

«Эмми-2024»: ТОП-10 лучших образов знаменитостей с красной дорожки

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK