Шеннен Доэрти назвала актера, сыгравшего ключевую роль в ее многолетней борьбе с раком

Звезда «Спасателей Малибу» помог Доэрти найти хорошего врача

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала о том, как звезда 90-х Дэвид Чарвет помог ей в борьбе с онкологией. В последнем выпуске подкаста Let’s Be Clear with Shannen Doherty 52-летняя звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» призналась, что Чарвет нашел ей нового врача после того, как она начала чувствовать себя «немного потерянной» из-за диагноза рак груди в 2015 году.

[[citate]«Я определенно чувствовала себя брошенной на произвол судьбы, если хотите, на своем пути к раку, и я знала, что что-то нужно изменить. Я просто не знала, как это изменить», — поделилась она.[[/citate]]

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Доэрти вспомнила, как 51-летняя актер «Спасателей Малибу» познакомил ее с нынешним онкологом доктором Лоуренсом Пиро, который был ее гостем в этом выпуске подкаста.

«Многие пациенты чувствуют, что у них нет права просить лучшего врача или менять врача, или они боятся, что их страховка не покроет нового врача. Я чувствовала это, пока мне не позвонил мой друг Крис и сказал, что он хорошие друзья с нашим общим другом Дэвидом. И Дэвид действительно хотел познакомить меня с этим онкологом, который, по его словам, спас жизнь его отца от рака, и к которому он очень сильно относился, и эта встреча произошла, когда я встретила тебя», — сказала она Пиро.

Дэвид Чарвет на съемках «Спасателей Малибу» Getty Images

Доэрти добавила, что Пиро, не теряя времени, помог ей продвинуться вперед на пути к лечению рака. Он настоял на том, чтобы она «немедленно» приехала в его клинику.

[[citate]«Ты понял, почему я чувствовала себя немного растерянной , и у тебя определенно было мнение о том, что следует изменить и что нужно сделать немедленно. И я очень уважала тот факт, что у тебя была твердая точка зрения, и ты был напуган не тем, кем я являюсь, но также, что более важно, моей личностью. У тебя такая же большая личность, как и у меня, поэтому мы смогли по-настоящему сработаться на этом уровне. Я чувствовала: "Это кто-то, кто действительно будет заботиться обо мне", и это было невероятно важно для меня. И он понимает, что нет ничего более важного, чем то, что я занимаюсь этим и поправляюсь», — сказала Шеннен.[[/citate]]

Напомним, что в 2017 году актриса сообщила о ремиссии, но уже спустя три года рак вернулся в четвертой стадии. В январе 2023-го Доэрти перенесла операцию из-за метастазов в мозгу.

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