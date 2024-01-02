Превзошла «короля рок-н-ролла»: Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли

Певица может похвастаться новым достижением в хит-параде Billboard 200

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд в чарте в Billboard 200. 34-летняя исполнительница треков «Shake It Off» и «Blank Space» превзошла достижение Элвиса Пресли. Она заняла первое место по количеству недель на вершине хит-парада после выхода альбома «1989 (Taylor's Version)».

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Песни Свифт за всю ее карьеру в сумме возглавляли ТОП 68 недель, а хиты «короля рок-н-ролла» были на первой строчке 67 недель в период с 1956 по 2002 год. Впервые Тейлор поднялась на вершину чарта Billboard с альбомом «Fearless», который продержался на первом месте 11 недель.

Стоит отметить, что артистка установила новое достижение только среди сольных исполнителей. Абсолютный рекорд по-прежднему пренадлежит группе The Beatles, которая провела 132 недели на первом месте в период с 1964 по 2001 год.

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