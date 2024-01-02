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Холли Берри засветила откровенный наряд, в котором отпраздновала Новый год

Актриса снялась в лифте в соблазнительном образе

Автор: Коваленко Наталья
Холли Берри засветила откровенный наряд, в котором отпраздновала Новый год
Холли Берри засветила откровенный наряд, в котором отпраздновала Новый год instagram.com/halleberry

Известная голливудская актриса и модель Холли Берри продемонстрировала горячий образ, в котором встретила Новый год 2024. На своей странице в Инстаграм обладательница «Оскара» и участница конкурса «Мисс мира» запостила фото, где она соблазнительно позировала в праздничном луке в лифте.

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На снимке, опубликованном 1 января, Берри засветила стройные ноги в черном кружевном боди. Откровенный образ 57-летняя «Девушка Бонда» дополнила золотистым жакетом, цепочкой с кулоном в виде сердца и черно-бежевыми босоножками на высоком каблуке.

«Привет 2024», — лаконично подписала кадр Холли.

Ранее мы писали, что актера «Беверли-Хиллз, 90210» Иэна Зиринга жестоко избили байкеры в канун Нового года.

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Теги:
Новый год, Холли Берри, шоу-бизнес

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