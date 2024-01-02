Муж принцессы Беатрис показал фото с их новогодней вечеринки

Как племянница Чарльза III встретила 2024-й год

Автор: Коваленко Наталья

Итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци поделился редкими фотографиями со своей женой Беатрис, старшей дочерью британского принца Эндрю. В понедельник, 1 января, на своей странице в Инстаграм Эдоардо решил запостить милые снимки с празднования Нового года.

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На черно-белых кадрах знаменитые влюбленные нежно обнимались на танцполе во время новогодней вечеринки. 35-летняя Беатрис появилась перед камерой в черном платье и бежевых остроносых туфлях с черной полоской. Праздничный образ она дополнила волнистой укладкой и легким макияжем. 40-летний муж принцессы был в белом смокинге, рубашке и черныой бабочке.

«С Новым годом! Наступает славный 2024 год. Сегодня первая пустая страница 365-страничной книги. Напиши что-то хорошее», — подписал Мапелли-Моцци.

Напомним, что пара сыграла свадьбу в июле 2020 года, а их дочь Сиенна родилась спустя 14 месяцев.

Ранее мы писали, что актера «Беверли-Хиллз, 90210» Иэна Зиринга жестоко избили байкеры в канун Нового года.