Принцесса Уэльская сократила свои расходы на гардероб

Автор: Коваленко Наталья

Сколько денег Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2023 году instagram.com/princeandprincessofwales

Британское издание Daily Mail подсчитало стоимость одежды невестки короля Чарльза III Кейт Миддлтон в 2023 году. Принцесса Уэльская сократила свои расходы на гардероб по сравнению с 2022 годом.

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Так, 41-летняя жена принца Уильяма и будущая королева Великобритании за последние 12 месяцев носила новую одежду и аксессуары на общую сумму 162 040, 28 фунтов стерлингов (около 207 тысяч долларов), включая множество бальных платьев и сверкающих драгоценностей для королевских помолвок. Годом ранее Миддлтон продемонстрировала эллегантные наряды стоимостью 176 664 фунта стерлингов (около 225 тысяч долларов).

Самым дорогим образом Кейт в 2023 году стал ее выход во время коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы. Она выбрала платье и головный убор от бренда Alexander McQueen и дизайнера Джесс Коллетт. Их стоимость оценивают в 3000 фунтов стерлингов (3825,65 долларов) и 32 000 фунтов стерлингов (около 41 тысячи долларов) соответственно.

Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III instagram.com/theroyalfamily

Будущая королева также продолжает перерабатывать некоторые из своих старых нарядов и надевает вещи из недорогих магазинов, таких как Hobbs, Zara и LK Bennett.

Предполагается, что Чарльз III покрывает расходы на гардероб Кейт для рабочих выходов из своего официального семейного бюджета, но неясно, всегда ли принцесса платит полную стоимость за наряды или получает скидки.

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