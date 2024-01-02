Певица попрощалась с 2023 годом вместе с Лурдес, Рокко, Дэвидом, Мерси, Стеллой и Эстер

Автор: Коваленко Наталья

Мадонна впервые за долгое время встретила Новый год со всеми шестью детьми instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна встретила Новый 2024 год у океана в кругу семьи. 65-летняя королева поп-музыки устроила праздничную вечеринку со своими шестью детьми, четверо из которых усыновила.

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Исполнительница хита «Frozen» поделилась подборкой кадров в Instagram, где она позировала с 27-летней Лурдес от отношений с фитнес-тренером Карлосом Леоном, 23-летним Рокко от брака с режиссером Гаем Ричи, 18-летним Дэвидом, 17-летней Мерси и 11-летними близнецами Стеллой и Эстер.

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

На снимках Мадонна появилась в кожаном корсете и тиаре с надписью «С Новым годом». Судя по фото, к семейному празднованию присоединились друзья исполнительницы — модельер Стелла Маккартни и фотограф Мет Алаш.

«Позвольте мне отвезти вас в место, куда, я знаю, вы хотите пойти — это хорошая жизнь…Счастливого 2024 года!», — написала Мадонна под фото.

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

Как Мадонна встретила Новый год 2024 instagram.com/madonna

Ранее мы писали, что королева Маргрете II объявила об отречении от престола в новогоднем обращении.