Оля Полякова и Олег Винник спели дуэтом - видео

Для артистов это первое совместное выступление.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинские исполнители Оля Полякова и Олег Винник впервые спели дуэтом. Автором песни выступила участница проекта "Голос країни" Александра Казакова.

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Изначально Полякова и Винник планировали презентовать совместную песнюДлинноногое счастье" в новогоднем выпуске шоу "Маска", где оба - звездные детективы. Однако на съемках новогоднего "Вечернего квартала" зрители смогли живьем услышать дуэт Оли и Олега.

На видео, которое попало в Сеть, можно видеть Полякову в мерцающем коротком платье, с пышными локонами и на высоких каблуках. Винник надел черные джинсы с цепью и футболку, завершил образ пиджаком в стразах.

"А длинные длинные длинные ноги стоят и стоят у тебя на пороге. Стучу в твою дверь говорю тебе: "Здрасте! Впусти же своё длинноногое счастье," – поется в новой совместной песне исполнителей.

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К слову, Оля Полякова 9 месяцев уговаривали Винника спеть с ней совместно. Об этом она признавалась в "Маске".

"Я решил, что эту песню мы будем петь и дал знать об этом Оле. В три часа ночи она написала мне по Viber: "Винник, люблю тебя всеми моими длинными ногами,"– сообщил Олег программе "ЖВЛ".

Ранее мы рассказывали, что Оля Полякова также записала первый совместный дуэт с Дзидзьо. Их украиноязычный трек станет саундтреком комедии "Зірки за обміном", где исполнители сыграли главные роли.