АфишаАфиша

Оля Полякова и Олег Винник спели дуэтом - видео

Для артистов это первое совместное выступление.

Автор: Шапарь Анастасия
Оля Полякова и Олег Винник спели дуэтом - видео
Полякова и Винник впервые спели дуэтом.
instagram polyakovamusic

Украинские исполнители Оля Полякова и Олег Винник впервые спели дуэтом. Автором песни выступила участница проекта "Голос країни" Александра Казакова.  

Читай также: Оля Полякова рассказала о новогодних гонорарах и традициях в семье

Изначально Полякова и Винник планировали презентовать совместную песню "Длинноногое счастье" в новогоднем выпуске шоу "Маска", где оба - звездные детективы. Однако на съемках новогоднего "Вечернего квартала" зрители смогли живьем услышать дуэт Оли и Олега.

На видео, которое попало в Сеть, можно видеть Полякову в мерцающем коротком платье, с пышными локонами и на высоких каблуках. Винник надел черные джинсы с цепью и футболку, завершил образ пиджаком в стразах. 

"А длинные длинные длинные ноги стоят и стоят у тебя на пороге. Стучу в твою дверь говорю тебе: "Здрасте! Впусти же своё длинноногое счастье," – поется в новой совместной песне исполнителей. 

Читай также: Дочь Поляковой рассказала, за что блокирует в соцсетях звездную маму

К слову, Оля Полякова 9 месяцев уговаривали Винника спеть с ней совместно. Об этом она признавалась в "Маске". 

"Я решил, что эту песню мы будем петь и дал знать об этом Оле. В три часа ночи она написала мне по Viber: "Винник, люблю тебя всеми моими длинными ногами,"– сообщил Олег программе "ЖВЛ".

Ранее мы рассказывали, что Оля Полякова также записала первый совместный дуэт с Дзидзьо. Их украиноязычный трек станет саундтреком комедии "Зірки за обміном", где исполнители сыграли главные роли.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Маска, Олег Винник, Оля Полякова, шоу-бизнес

Статьи по теме

Asti об уходе из группы: Если бы я могла поступить иначе, я бы обязательно поступила
Asti об уходе из группы: Если бы я могла поступить иначе, я бы обязательно поступила
Лепс высказался о своем состоянии здоровья: На кладбище земли не хватит
Лепс высказался о своем состоянии здоровья: На кладбище земли не хватит
Репяхова надумала судиться с бывшей Павлика: Что из этого вышло
Репяхова надумала судиться с бывшей Павлика: Что из этого вышло
Седокова показала голый завтрак в Монте-Карло
Седокова показала голый завтрак в Монте-Карло
"Худая и нервная": Полякова похвасталась стройной фигурой
"Худая и нервная": Полякова похвасталась стройной фигурой
"Почти не фотошопила": Анфиса Чехова показала себя в бикини
"Почти не фотошопила": Анфиса Чехова показала себя в бикини

Личность дня

Не только Дейенерис: ТОП-6 лучших фильмов с Эмилией Кларк

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK