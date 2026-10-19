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Элизабет Херли обручилась с отцом Майли Сайрус после года отношений

61-летняя актриса выходит замуж за 65-летнего Билли Рея Сайруса

Автор: Коваленко Наталья
Элизабет Херли обручилась с отцом Майли Сайрус после года отношений
Элизабет Херли обручилась с отцом Майли Сайрус после года отношений
Getty Images

Отец Майли Сайрус, 65-летний кантри-исполнитель Билли Рей Сайрус, и 61-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли готовятся к свадьбе. После года отношений музыкант сделал предложение своей избраннице. Новость о помолвке пары подтвердили источники издания Page Six.

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Впервые слухи о новом этапе в романе Херли и Сайруса вспыхнули после того, как Элизабет показала роскошное кольцо с массивным бриллиантом в инстаграме, а сам Билли Рей опубликовал пост с эмодзи обручального кольца.

Пара познакомилась еще в 2022 году на съемках картины «Рождество в раю», однако романтическая связь между ними возникла в феврале 2025 года. Официально о своих отношениях влюбленные объявили на Пасху 2025 года.

Для Билли Рея Сайруса это будет уже четвертый брак. Ранее он был женат на Синди Смит, Тиш Сайрус, с которой воспитал шестерых детей, в частности певицу Майли Сайрус, и австралийской исполнительнице Firerose.

Для Элизабет Херли этот брак станет вторым. Ранее она состояла в длительных отношениях с актером Хью Грантом, была замужем за бизнесменом Аруном Наяром, а также была помолвлена с ныне почившим австралийским игроком в крикет Шейном Уорном. А единственного сына Дэмиана актриса родила от продюсера Стива Бинга.

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Теги:
Майли Сайрус, Элизабет Херли, шоу-бизнес, помолвка

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