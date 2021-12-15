Оля Полякова рассказала о новогодних гонорарах и традициях в семье

Оля Полякова рассказала, что отдыхать после тяжелого новогоднего концертного режима не планирует.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Оля Полякова рассказала о своей любви к новогодним праздникам, подарках дочерям, а также о новогодних корпоративах. Звезда дала комментарий во время съемок клипа Александра Пономарева программе "Факты ICTV".

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Певица поведала, что любила в детстве колядовать.

"Ну, конечно, мы ходили колядовать, и это был любимый праздник детства. Я очень хорошо помню, когда идешь, набираешь целый пакет конфет. Вообще я не любила сладкое в детстве, совсем! Но конфеты собирать ходила с большим удовольствием," - поделилась Оля.

Однако ее дети не практикуют данную традицию. Полякова отметила, что ей жаль, что сейчас детей некуда отправить колядовать.

"Я не знаю, куда в центре Киева, на Печерске, отпустить детей. Вы что?! Жаль, что мы не можем сейчас никуда пускать наших детей. Моя старшая дочь, 16-летняя Маша имеет право ездить уже по своим делам, а 10-летняя Алиса еще никогда и нигде не была сама," - поведала звездная мама.

Также Оля рассказала, что просит у Деда Мороза младшая Алиса. По словам певицы, девочка не воспринимает практичную вещь за подарок.

Оля с дочками Алисой и Машей. instagram polyakovamusic

"Она требует, и мало того, если подарок полезен – это не подарок. Одежда – это не подарок, террариум для ее ящерицы – тоже. Нужно покупать что-нибудь, что она заказала специально. А если говоришь ей: "Ну, давай, я подарю для ящерицы террариум, потому что ей негде жить. В ответ я слышу, что это не подарок. Хочет глупости свои," - смеясь, ответила Полякова.

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Оля рассказала, что увеличивает новогодние гонорары в 2-3 раза. В 2021 ее команда будет работать на Буковели. Как бы этот трафик не был сложен, у звезды нет времени восстанавливаться: "Отдохну где-нибудь на ретрите".

"Я всегда перед съемками хожу к косметологу! Потому что женщина в моем возрасте должна за своим лицом следить, ведь в кадре все должно сиять," - рассказала певица о своем единственном "отдыхе" в новогоднюю суету.

Многие звезды после корпоративов летят отдыхать в жаркие страны. Оля с семьей не планирует.

Певица станет судьей проекта ”Голос”. instagram polyakovamusic

"У нас еще потом съемки видеоклипа, и начинается большой проект, в котором я сижу в тренерском кресле, поэтому нет," - поделилась планами на начало 2022 года Полякова.

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В конце Оля пожелала всем украинцам здоровья.

"Нас уже два года штормит от этой болячки, и я очень хочу, чтобы она куда-то ушла. Я хочу, чтобы все были живы-здоровы, а все остальное мы заработаем. Главное – здоровье," - в заключении сказала певица.

Ранее мы писали, в каких случаях старшая дочь певицы блокирует Полякову в Инстаграм. Маша рассказала, что иногда маме не нравятся определенного рода фото в сториз у дочери.