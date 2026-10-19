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«Это равно самоубийству»: Репяхова призналась, почему отказалась от интервью с Ефросининой

Жена Виктора Павлика объяснила, почему ответила на приглашение отказом

Автор: Коваленко Наталья
«Это равно самоубийству»: Репяхова призналась, почему отказалась от интервью с Ефросининой
«Это равно самоубийству»: Репяхова призналась, почему отказалась от интервью с Ефросининой instagram.com/repyahovakate

Блогерша, концертный директор и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что получила приглашение стать героиней ютуб-шоу Маши Ефросининой «Экзамен». В инстаграм-сториз Екатерина рассказала, что отказала телеведущей и озвучила причины такого решения.

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По словам Репяховой, она не готова публично обсуждать личные темы. К тому же, она понимает, что главная цель интервьюера — найти или создать сенсацию для высоких просмотров.

«Маша Ефросинина пригласила меня на "Экзамен", но я отказалась. Почему отказалась? Я не знаю, сколько нужно иметь здоровья, чтобы так осознанно идти на интервью, понимая, что все это будет разноситься, что задача интервьюера — вытянуть из тебя какую-то сенсацию и что-то такое, чтобы люди смотрели. Потому что рассказывать о том, какая я хорошая мама или жена, это никому не нужно. Это понятно, какова цель всего этого. Для меня это равносильно самоубийству», — призналась Екатерина.

Репяхова отказалась от интервью Ефросининой instagram.com/repyahovakate
Репяхова отказалась от интервью Ефросининой instagram.com/repyahovakate

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Теги:
Маша Ефросинина, шоу-бизнес, Екатерина Репяхова

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