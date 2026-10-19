Бучинская сообщила о серьезных проблемах со здоровьем после падения

Наталья Бучинская потеряла сознание и сломала ребра. Увечья скажутся на ее концертном расписании.

Наталья Бучинская сообщила о несчастном случае, в результате которого она получила серьезные травмы. 49-летняя певица потеряла сознание, упала, сломала ребра и повредила руку.

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О своем состоянии исполнительница сообщила в блоге. Из-за травм ей пришлось пересмотреть гастрольный график и перенести запланированные выступления. В то же время, Бучинская заверила поклонников, что настроена восстановиться и как можно скорее вернуться на сцену.

Артистка отметила, что ситуация внезапно изменила ее планы. В настоящее время травмированную руку она фиксирует специальным медицинским бандажем.

instagram nataliabuchynska

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Под сообщением певицы поклонники и коллеги оставили многочисленные пожелания быстрого выздоровления. Среди поддержавших Бучинскую была и Екатерина Бужинская.