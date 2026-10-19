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Никитюк в 39-летие обратилась к публике и показала поздравления от родителей

Леся Никитюк отметила день рождения в кругу семьи.

Автор: Дмитрий Сыч
Никитюк в 39-летие обратилась к публике и показала поздравления от родителей
Родители поздравили Лесю в 7 утра
instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк 19 октября отмечает день рождения. В этом году ей исполнилось 39. По случаю праздника именинницу ждали приятные сюрпризы от родителей и любимого.

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Жених ведущей Дмитрий Бабчук подарил ей скульптурное панно для домашнего интерьера. Он также показал в соцсети, как выглядит художественное изделие на стене их дома. Бабчук поздравил любимую и отметил, что подарок сделал ее счастливой. А еще мужчина предложил подписчикам поздравить "его женщину".

instagram special_my_profession

instagram special_my_profession

Не остались в стороне и родители Никитюк. Утром они приветствовали дочь прямо в постели, подарив ей букет цветов и конверт с купюрами евро. Презент сопровождался теплыми словами и поцелуями.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

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Сама Леся также обратилась к поклонникам и поблагодарила их за многочисленные поздравления, добрые слова и постоянную поддержку. Телеведущая отметила, что ей очень приятно иметь такую аудиторию и назвала своих подписчиков лучшими людьми.

instagram lesia_nikituk

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Теги:
подарки, фото, день рождения, Леся Никитюк, шоу-бизнес, телеведущая, родственники звезд

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