Никитюк в 39-летие обратилась к публике и показала поздравления от родителей

Леся Никитюк отметила день рождения в кругу семьи.

Леся Никитюк 19 октября отмечает день рождения. В этом году ей исполнилось 39. По случаю праздника именинницу ждали приятные сюрпризы от родителей и любимого.

Читай также: Вергара в белом бикини отметила 53 на Сардинии

Жених ведущей Дмитрий Бабчук подарил ей скульптурное панно для домашнего интерьера. Он также показал в соцсети, как выглядит художественное изделие на стене их дома. Бабчук поздравил любимую и отметил, что подарок сделал ее счастливой. А еще мужчина предложил подписчикам поздравить "его женщину".

instagram special_my_profession

instagram special_my_profession

Не остались в стороне и родители Никитюк. Утром они приветствовали дочь прямо в постели, подарив ей букет цветов и конверт с купюрами евро. Презент сопровождался теплыми словами и поцелуями.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

Читай также: Жена Козловского показала, как с мужем и сыном отметила свое 38-летие

Сама Леся также обратилась к поклонникам и поблагодарила их за многочисленные поздравления, добрые слова и постоянную поддержку. Телеведущая отметила, что ей очень приятно иметь такую аудиторию и назвала своих подписчиков лучшими людьми.