Олег Собчук в свое 46-летие нежно обратился к любимой

Лидер группы «Скай» запостил фото с новой избранницей

Автор: Коваленко Наталья

Фронтмен украинской группы «Скай» Олег Собчук 17 октября отпраздновал 46-летие. Вместо традиционных итогов года или размышлений о будущем, музыкант решил посвятить праздничный пост своей возлюбленной.

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На своей странице в инстаграме звездный именинник опубликовал снимок, где обнимает свою избранницу, бухгалтера, юриста и менеджера группы «СКАЙ» Тамару Божко. Оба позировали в черных кожаных куртках. В подписи к кадру Олег заверил, что именно рядом с Тамарой чувствует себя гораздо моложе своего паспортного возраста.

«46, а чувствую себя на 30! Благодаря тебе любимая! Спасибо тебе, что ты у меня есть! Родненькие мои, друзья и все, кто поддерживает, любит и уважает, Спасибо вам за все! Ценю вас и люблю!», — написал певец.

Напомним, что в 2023 году Олег Собчук развелся с первой женой Марией после 20 лет брака. У бывших супругов двое детей — дочь Татьяна и сын Арсен.