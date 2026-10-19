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У режиссера «Когда ты выйдешь замуж?» Алексея Комаровского обнаружили рак

Кинодеятель публично рассказал о проблемах со здоровьем

Автор: Коваленко Наталья
У режиссера «Когда ты выйдешь замуж?» Алексея Комаровского обнаружили рак
У режиссера «Когда ты выйдешь замуж?» Алексея Комаровского обнаружили рак instagram.com/aleks_komarovskyi

Украинский режиссер, сценарист, актер и основатель кинокомпании Idea Films Алексей Комаровский поделился печальной новостью о состоянии своего здоровья. У 42-летнего кинодеятеля диагностировали рак кожи.

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Алексей в инстаграме рассказал, что злокачественное образование появилось на лице и невооруженным глазом его почти не видно, однако оно требует срочного хирургического вмешательства.

«У меня рак кожи. Из всех возможных мест он выбрал именно лицо. И самое коварное — его почти не видно. А он есть. И надо срочно оперировать. Поэтому скрыть последствия от вас не получится. Жду дату операции. Что будет дальше — пока не знаю. Как буду выглядеть — пока не знаю. Мне легче, когда сказал… На днях — еще один вердикт врачей: узнаю, что будет с лицом», — откровенно рассказал Комаровский.

За несколько дней до официального объявления диагноза создатель фильмов «Когда ты выйдешь замуж?», «Соседка», «Крещатик 48/2» и «Область Героев» опубликовал видео, в котором признался, что может исчезнуть из соцсетей почти на полгода, так как произошло то, чего он так сильно боялся.

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Теги:
шоу-бизнес, Рак

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