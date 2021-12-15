Asti выпустила тизер к предстоящему сольному треку

Анна Дзюба не оставила псевдоним группе, а добавила к нему свое имя.

Автор: Шапарь Анастасия

Экс-солистка дуэта Artik&Asti Анна Дзюба покинула успешное объединение, чтобы посвятить себя сольной карьере. Певица удалила все посты в Инстаграм, сменила имидж и теперь представила тизер к дебютному треку.

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Как стало известно из видео, слухи о том, что Артем, продюсер и второй солист объединения, заберет у певицы право на псевдоним Asti - неправда. Анна представила себя именно Asti. Изменения лишь в плюс одном слове - теперь исполнительница будет выступать под Asti Anna.

Самое интересное, что певица сделала отсылку к своей прошлой дуэтной карьере. Девушка сжигает лист бумаги, на котором написано "Грустный дэнс". Скорее всего это такая отсылка к прошлой жизни, что она сжигает все мосты и теперь "абсолютно новая".

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К слову, дуэт Artik&Asti не перестал существовать. Артем нашел новую солистку, однако пока ее не представил общественности. В этом году объединение отметило 10 лет работы.

Ранее мы писали, что Artik сразу встретил девушку, которая заменит Анну в дуэте. Артист рассказал, что даже не объявлял кастингов - ему сразу на почту прислали больше трех тысяч заявок.