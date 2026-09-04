Melovin снялся полностью обнаженным в музыкальной студии
Певец запостил провокационное фото
Melovin снялся полностью обнаженным в музыкальной студии instagram.com/melovin_official
Украинский певец Melovin поделился эпатажным кадром в соцсети. Участник Евровидения-2018 решил удивить аудиторию откровенной съемкой в студии звукозаписи.
Читай также: Цибульская вспомнила, как в студенческие годы в нее влюбился преподавательНа своей странице в инстаграме Melovin опубликовал фото, где позировал полностью обнаженным на фоне музыкальных инструментов и профессионального оборудования. Интимные места исполнитель прикрыл электрогитарой.
На теле звезды сцены были только солнцезащитные очки, серебристая цепочка на шее и многочисленные татуировки на груди и руках.
«Слушай бас как угодно», — подписал снимок Melovin.
Melovin снялся полностью обнаженным в музыкальной студии instagram.com/melovin_official