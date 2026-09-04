АфишаАфиша
Русский Українська

Melovin снялся полностью обнаженным в музыкальной студии

Певец запостил провокационное фото

Автор: Коваленко Наталья
Melovin снялся полностью обнаженным в музыкальной студии
Melovin снялся полностью обнаженным в музыкальной студии instagram.com/melovin_official

Украинский певец Melovin поделился эпатажным кадром в соцсети. Участник Евровидения-2018 решил удивить аудиторию откровенной съемкой в студии звукозаписи.

Читай также: Цибульская вспомнила, как в студенческие годы в нее влюбился преподаватель

На своей странице в инстаграме Melovin опубликовал фото, где позировал полностью обнаженным на фоне музыкальных инструментов и профессионального оборудования. Интимные места исполнитель прикрыл электрогитарой.

На теле звезды сцены были только солнцезащитные очки, серебристая цепочка на шее и многочисленные татуировки на груди и руках.

«Слушай бас как угодно», — подписал снимок Melovin.

Melovin снялся полностью обнаженным в музыкальной студии instagram.com/melovin_official
Melovin снялся полностью обнаженным в музыкальной студии instagram.com/melovin_official

Читайте нас в Google.News
Теги:
Melovin, шоу-бизнес

Статьи по теме

Цибульская снялась в мини и поведала о влюбленнем в нее преподавателе
Цибульская снялась в мини и поведала о влюбленнем в нее преподавателе
Романова обнажила ноги и спину в соблазнительном мини
Романова обнажила ноги и спину в соблазнительном мини
Комаров после длительного отсутствия в медиапространсве показался публике
Комаров после длительного отсутствия в медиапространсве показался публике
Цибульская вспомнила, как в студенческие годы в нее влюбился преподаватель
Цибульская вспомнила, как в студенческие годы в нее влюбился преподаватель
«Так коротко еще не стриглась»: Антонина Хижняк показалась с новой прической
«Так коротко еще не стриглась»: Антонина Хижняк показалась с новой прической
Звезда «Бриджертонов» Сабрина Бартлетт вышла замуж в Италии
Звезда «Бриджертонов» Сабрина Бартлетт вышла замуж в Италии

Личность дня

Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK