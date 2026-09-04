Melovin снялся полностью обнаженным в музыкальной студии

Певец запостил провокационное фото

Автор: Коваленко Наталья

Украинский певец Melovin поделился эпатажным кадром в соцсети. Участник Евровидения-2018 решил удивить аудиторию откровенной съемкой в студии звукозаписи.

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На своей странице в инстаграме Melovin опубликовал фото, где позировал полностью обнаженным на фоне музыкальных инструментов и профессионального оборудования. Интимные места исполнитель прикрыл электрогитарой.

На теле звезды сцены были только солнцезащитные очки, серебристая цепочка на шее и многочисленные татуировки на груди и руках.

«Слушай бас как угодно», — подписал снимок Melovin.