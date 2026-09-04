Мужчина угрожал совершить самоубийство из-за безответной любви

Автор: Коваленко Наталья

Цибульская вспомнила, как в студенческие годы в нее влюбился преподаватель instagram.com/cybulskaya

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась с подписчиками в инстаграме неприятной историей из своей студенческой жизни. Исполнительница вспомнила, как ею пытался манипулировать влюбленный преподаватель.

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По словам Цибульской, после того, как она отказала мужчине в романтических отношениях, тот начал угрожать совершить суицид и даже соврал ей, что у него рак.

«В студенческие годы в меня влюбился преподаватель. Я отказала. Сначала он придумал, что у него онко. Мол, мой отказ дал такой стресс. И шантажировал меня этим. Потом залез на многоэтажку и звонил оттуда, что сейчас спрыгнет. А я даже тогда понимала: фальшь», — призналась Цибульская.

Звезда сцены недавно увидела своего бывшего преследователя в одном из фильмов и оценила его актерские способности.

«Вчера увидела его в одном из украинских фильмов. И подумала: актер ты хреновый. Как тогда, так и сейчас», — подытожила певица.

Свой откровенный пост Оля дополнила кадрами с новой фотосессии. На снимках она позировала в коротком коричневом платье с широким ремнем на талии, пышными белыми воланами на рукавах и массивным кружевным воротником-накидкой.

Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya