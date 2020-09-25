Настя Каменских выпустила лирик-видео на песню "Película"

Необычный мексиканский праздник обеспечен.

Украинская поп-дива NK, которая своим творчеством успела завоевать сердце мирового слушателя, выпустила лирик-видео на песню "Película". Подготовлено оно в стилистике популярного мексиканского праздника El Día de Muertos (в переводе – День мертвых). В анимационном ролике поклонники увидят NK в совершенно новом амплуа, ведь певица будет в образе самой Dia De Muertos.

Видео доступно к просмотру на официальном канале артистки в YouTube.

"Película" – музыкальная история о тайной и мистической любви. Для NK эта песня особенная, ведь на ее создание певицу вдохновил самый известный и необычный праздник всех мексиканцев.

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"В прошлом году, когда я была в Мексике, мне посчастливилось попасть на El Día de Muertos. Я неоднократно слышала об этом празднике, но сложно передать словами те эмоции, которые ты испытываешь, когда видишь повсюду красочные костюмы скелетов, статуэтки смерти, цветы и свечи. Меня приятно удивило, насколько люди могут спокойно говорить о потустороннем, как о чем-то хорошем и приятном. Ведь для мексиканцев – это самый долгожданный период, когда души их предков могут вновь прийти к ним в дом и ненадолго воссоединиться в теплом семейном кругу", – сказала певица.

Настя добавила:

"Я верю в силу такой связи и в силу родственной поддержки, которая может длиться веками. Эта магия между прежним и прошлым, помогает нам творить новое будущее. Впечатления от увиденного вдохновили меня на написание песни «Película». Она немного о другой связи, о любовной. Это история о тайной привязанности девушки к чему могущественному и темному, к ее Дракуле. Такая связь пробуждает в ней новые желания и эмоции. И не держит ее в прошлом, а помогает открыть себя новую, горячую и страстную".

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