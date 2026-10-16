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Полякова в металлическом корсете и кольчуге устроила поединок с боксером

Оля Полякова показала бой, который символизирует любовные отношения.

Автор: Дмитрий Сыч
Полякова в металлическом корсете и кольчуге устроила поединок с боксером
Оля Полякова также снялась в белом свадебном платье
youtube Olya Polyakova

Оля Полякова представила видеоработу на англоязычный сингл My Future Ex/Мой будущий бывший. Этот клип является частью нового этапа ее карьеры, связанного с выходом на международную музыкальную сцену.

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Режиссером видео стал британский клипмейкер Джеймс Слейтер, работавший с Сэмом Фендером и CMAT. По сюжету Полякова в кольчуге выходит на боксерский ринг и устраивает поединок с боксером, олицетворяющим ее будущего бывшего.

Ролик отличается экстравагантными образами артистки с металлическим корсетом, затейливыми аксессуарами и откровенной хореографией с участием полуобнаженных танцовщиков.

В клипе также присутствуют сцены с Поляковой в образе невесты, однако вместо традиционной романтики зрителям показывают противостояние сильной и независимой женщины, которая сама устанавливает правила во взаимоотношениях.

Новый сингл знаменует продолжение англоязычного этапа творчества певицы. Она сотрудничает с британским независимым лейблом The state51 Conspiracy и готовит свой первый альбом на английском.

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Во время работы над пластинкой Полякова некоторое время жила в Лондоне. К слову, артистка ранее объяснила, почему не планирует выезжать из Киева, несмотря на приближающуюся сложную зиму.

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Теги:
бокс, музыка, клип, английский язык, певица, песня, Оля Полякова, шоу-бизнес, костюм

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