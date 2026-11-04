Настя Каменских вспомнила, как пыталась попасть в «ВИА Гру»

Певица проходила кастинг около 20 лет назад

Автор: Коваленко Наталья

Скандальная украинская исполнительница Настя Каменских поделилась воспоминаниями о попытке попасть в группу «ВИА Гра». В новом выпуске ютуб-влога с Потапом артистка призналась, что с юных лет мечтала о сцене и восхищалась творчеством продюсера Константина Меладзе.

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В возрасте около 17–18 лет Настя решила попробовать свои силы в культовом женском трио. По словам звезды, это был закрытый отбор через знакомых, а не публичный кастинг. Каменских считает, что ее не взяли в группу из-за юного возраста, поскольку остальные участницы казались ей более взрослыми и опытными.

«Я была очень маленькая. Я, кстати, не помню это какой был период времени, когда кто там появился из девочек. Но я просто не подходила. Во-первых, потому что я другой внешности девочка, мне кажется, с одной стороны. С другой стороны, там все были разные. Ну, в общем, короче говоря, естественно, я хотела куда-нибудь петь, стать известной певицей. Тем более, что я очень любила песни. Меладзе был гений абсолютно. И, конечно, мне хотелось поучаствовать. Не было такого кастинга, такого громкого, как ты понимаешь, что они типа вот это вот: "Мы набираем там в "ВИА Гру"". Это так был между своими, свои понимали, что там ищут девочку. Я уже не помню, какой был состав, что потом кого там выбрали, я уже не помню. Но я была малая, я была маленькая, мне было типа там, не знаю, 17–18 лет, понимаешь? Мне кажется, а там все-таки такие девочки, скажем, чуть-чуть были постарше, такие, как будто чуть-чуть опытные, мне кажется», — поделилась Каменских.