«Я сразу поняла»: Горова рассказала о начале отношений Потапа и Каменских

Продюсер вспомнила первую встречу с Настей

Автор: Коваленко Наталья

Продюсер Ирина Горовая впервые рассказала о создании 20 лет назад ее тогдашним мужем Потапом дуэта с Настей Каменских, который перерос в роман. В интервью ютуб-каналу Рамины Эсхакзай Горовая призналась, что почувствовала опасность еще до того, как дуэт официально сформировался.

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Ирина вспомнила, как впервые увидела Настю в клубе «Динамо», когда та еще встречалась с другим парнем, а Алексей Потапенко сказал ей, что планирует создать с ней музыкальный коллектив.

«Я сразу поняла. Ну вот прямо сразу я подумала, что что-то будет. Потому что, во-первых, у Леши первая девушка со школы была Настя и такая же высокая, кудрявая. И это его прямо вайб. Ну вот прямо максимально. Ну вот я не знаю, как я пролетела между такими яркими девушками. Ну в плане он высоких любит таких прямо, чтобы всего было много. Но у нас тогда была там суперлюбовь и суперподдержка и я сразу ревновать стала. То есть для меня это было с первого взгляда», — поделилась воспоминаниями продюсер.

Ирина призналась, что этот период был чрезвычайно болезненным. Женщины, по ее словам, способны чувствовать измену на уровне подсознания — из-за ночных переписок в телефонах и ощущения хаоса внутри.

«В этот момент, когда это все начинает происходить, ты находишься в хаосе. Ты не понимаешь, ну, во-первых, тебе никто не приходит и не говорит: "Да". Это происходит. Ты с чего начинаешь? С смс каких-то ночью, каких-то, где мужчины переписываются там в туалете... И ты понимаешь, что бы тебе ни говорили, я в футбол играл, я переписывался со своим там, не знаю, кем-то. Но ты на какой-то подкорке это понимаешь. А у нас еще была квартира, в которой мы жили, в туалете двери, они не прозрачные, но ты видишь, как когда свет там в телефоне горит. И ты это проходишь, смотришь, и тебя оно начинает тут бурлить. Потом ты видишь каждое интервью, как кто на кого смотрит, как снимаются клипы. Это все очень болезненная история. Но где-то все равно ты думаешь: "Да ну, нет"», — рассказала Горовая.

Несмотря на боль и ревность, Ирина нашла в себе силы не зацикливаться на мести или жалости к себе, а направить всю энергию на развитие и бизнес. Она сосредоточилась на продюсировании, расширении компаний Mozgi Production, Mozgi Event и digital-направлений, а также на воспитании детей.

Напомним, что Ирина Горовая и Алексей Потапенко развелись в 2014 году, однако жили отдельно еще за три года до официального завершения брака. С Настей Каменских Потап узаконил отношения в 2019 году.