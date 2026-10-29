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Козловский забыл слова песни и обратился к публике

Виталий Козловский не скрывал конфуза от своей инстаграмм-аудитории.

Автор: Дмитрий Сыч
Козловский забыл слова песни и обратился к публике
Публика поддержала козловского
instagram vkozlovsky_music

Виталий Козловский оказался в забавной ситуации во время недавнего концерта. Артист забыл слова собственной композиции прямо на сцене. Момент конфуза попал на видео.

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Произошло это во время исполнения песни "Мала, танцюй". Перед припевом исполнитель внезапно замолчал и попытался вспомнить следующие строки, однако в конце концов признался публике, что забыл слова.

Зрители отнеслись к ситуации с пониманием и поддержали певца аплодисментами. Некоторые почитатели даже подсказывали ему текст композиции для продолжения выступления.

Козловский коротко прокомментировал курьез, признав, что забыл слова песни. В комментариях под видео поклонники также ободрили артиста. Некоторые пошутили, что на концертах можно не только слушать пение, но и любоваться физической формой исполнителя и выступлениями его танцовщиц.

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Среди реакций были и шутки о забывчивости после 30, а также заверения, что ничего страшного не произошло. Фаны дали понять, что относятся к таким моментам с юмором и продолжают поддерживать певца.

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Теги:
песня, певец, Виталий Козловский, шоу-бизнес, Слова, сцена

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