Настя Каменских представила альбом с горячей обложкой

Это первый испаноязычный диск артистки.

Пластинку под названием "Ecléctica" уже можно слушать на всех цифровых площадках. Ее имя, как заявляют представители звезды, полностью раскрывает настроение альбома. Речь идет о смешении, комбинации разных стилей и идей. К тому же, Каменских всегда тяготела к смене образов и миксованию музыкальних стилей. А в этом случае – украинской и латиноамериканской культуры.

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На диске – семь испаноязычных композиций. В них можно услышать фирменные фразы исполнительницы на английском и украинском. Среди треков нашлось место "a huevo" и "Elefante", которые отличились на Youtube серьезными показателями.

Обложку для пластинки подготовил фотограф Фредди Кох. Последний известен своим сотрудничеством со всемирно известными глянцами. Артистка поработала с маэстро год назад во время поездки в Мексику.

Выход альбома планировался еще в апреле, но его перенесли в связи с карантином. По словам Насти, она рада, что успела поработать с Кохом.

"Фотографа выбрали не случайно. С работами Фредди я знакома давно. У него очень чувственные и глубокие снимки, которые насквозь пропитаны сильной энергетикой и страстью", – поделилась певица.

Во время сотрудничества с Фредди NK так вдохновилась, что для обложки диска решили выбрать иной образ:

"Мне захотелось вернуться к истокам, к зарождению культур и природы. Но при этом мы оставили тот огонек, тот пыл, который, как вулкан, извергает новые музыкальные эксперименты. Под которые хочется двигаться и танцевать до глубокой ночи. Так и получилась фотосессия, которую я называю секси бохо".

Ранне сообщалось, как Настя Каменских покорила видеохостинг клипом "Воспоминания".