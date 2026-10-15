Осадчая впервые прокомментировала скандальное интервью своих кумовьев Потапа и Насти

Как ведущая отреагировала на слова Каменских об украинском языке

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая выпустила новое видео, где ответила на вопросы своих подписчиков в инстаграме. Больше всего сообщений звезда получила с просьбами прокомментировать резонансное интервью Потапа и Насти Каменских.

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Екатерина отметила, что не разделяет многих мыслей своих кумовьев, а также возмутилась вопросом о языке. Телеведущая не скрывает своего разочарования по поводу заявлений, прозвучавших в интервью, и отметила, что реакция общества вполне понятна.

«Не разделяю многих мыслей, не люблю, когда обижают украинский язык, ну это если говорить о языке, хотя там много из-за чего я расстроилась», — заверила ведущая во время общения с поклонниками.

Напомним, что рэпер Потап крестил среднего сына Осадчей Ивана от второго брака с Юрием Горбуновым.

Каменских в интервью Екатерине Гордеевой заявила, что вернулась к русскому языку, потому что когда говорила на украинском, у нее возникли проблемы с голосом и обнаружили кисту.