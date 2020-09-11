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Дэвид Гетта и Sia презентовали новую песню Let's Love

Новую песню Let's Love музыканты назвали посланием любви

Дэвид Гетта и Sia презентовали новую песню Let's Love
Диджей Дэвид Гетта
DavidGuetta/Facebook

Популярный диджей Дэвид Гетта совместно с австралийской певицей Sia презентовали новую песню Let's Love. Об этом сообщает диджей на своей странице в Facebook. Он назвал новый трек посланием любви. 

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Это не первая коллаборация музыкантов. Ранее они выпустили треки  Flames, Titanium, She Wolf и другие. 

Французский диджей Гетта один из самых популярных музыкальных продюсеров и сотрудничает с известными музыкантами и группами: The Black Eyed Peas, Рианной, Мадонной, Ферги, Snoop Dogg и другими.

Ранее сообщалось, что вышел новый трек популярной группы Gorillaz с Робертом Смитом. 

 

 

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Теги:
музыка, клип, видео, Сиа, Дэвд Гетта

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