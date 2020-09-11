Дэвид Гетта и Sia презентовали новую песню Let's Love

Новую песню Let's Love музыканты назвали посланием любви

Популярный диджей Дэвид Гетта совместно с австралийской певицей Sia презентовали новую песню Let's Love. Об этом сообщает диджей на своей странице в Facebook. Он назвал новый трек посланием любви.

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Это не первая коллаборация музыкантов. Ранее они выпустили треки Flames, Titanium, She Wolf и другие.

Французский диджей Гетта один из самых популярных музыкальных продюсеров и сотрудничает с известными музыкантами и группами: The Black Eyed Peas, Рианной, Мадонной, Ферги, Snoop Dogg и другими.

Ранее сообщалось, что вышел новый трек популярной группы Gorillaz с Робертом Смитом.