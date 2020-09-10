Gorillaz представили совместную песню с Робертом Смитом

Группа Gorillaz представили в сети свой новый сингл Strange Timez

Группа Gorillaz анонсировала новый сингл Strange Timez, опубликовав его на своем YouTube-канале. Сингл создан в рамках музыкального альбома Song Machine.

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Над новой композицией группа работала совместно с вокалистом легендарной британской пост-панк-группой The Cure и ее лидером Робертом Смитом. Это не первая коллаборация группы Gorillaz. Музыканты ранее сотрудничали с рэперами Slowthai и ScHoolboy Q, а также с певицей Georgia, музыкантом Skepta и группой Joy Division.

Ране сообщалось, что 11 июля в 2021 году в Киеве фестиваля UPark выступят музыканты британской виртуальной группы Gorillaz.