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В Киеве выступит группа Gorillaz

Выступление состоится в 2021 году.

В Киеве выступит группа Gorillaz
Gorillaz/Facebook

11 июля в 2021 году в Киев приезжает известная британская виртуальная группа Gorillaz. Они станут хедлайнерами фестиваля UPark. Об этом сообщают на странице в Facebook организаторы фестиваля. Билеты поступят в продажу уже 4 сентября.

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Организаторы вспоминают невероятное шоу группы в 2018 году и ожидают такое же "драйвовое" в 2021 году: 

Они уже показали просто невероятное шоу в 2018 году так, что каждое фанатское сердце от счастья и эйфории выскакивало из груди. Но мы уверены – в следующем году будет еще ярче и драйвовее!

В том году этом году фестиваль UPark был отменен из-за пандемии коронавируса и перенесен на 2021 год. 

Легендарная британская виртуальная группа Gorillaz основана в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. В группе четыре анимационных участника, которые созданные с помощью 2-D технологий.

Ранее сообщалось, что впервые в истории, когда корейская группа BTS заняла первое место в музыкальном рейтинге Billboard. 

 

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Теги:
концерт, музыка, Gorillaz, Киев, фестивали Киева, UPark Festival

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