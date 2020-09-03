В Киеве выступит группа Gorillaz
Выступление состоится в 2021 году.
11 июля в 2021 году в Киев приезжает известная британская виртуальная группа Gorillaz. Они станут хедлайнерами фестиваля UPark. Об этом сообщают на странице в Facebook организаторы фестиваля. Билеты поступят в продажу уже 4 сентября.
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Организаторы вспоминают невероятное шоу группы в 2018 году и ожидают такое же "драйвовое" в 2021 году:
Они уже показали просто невероятное шоу в 2018 году так, что каждое фанатское сердце от счастья и эйфории выскакивало из груди. Но мы уверены – в следующем году будет еще ярче и драйвовее!
В том году этом году фестиваль UPark был отменен из-за пандемии коронавируса и перенесен на 2021 год.
Легендарная британская виртуальная группа Gorillaz основана в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. В группе четыре анимационных участника, которые созданные с помощью 2-D технологий.
Ранее сообщалось, что впервые в истории, когда корейская группа BTS заняла первое место в музыкальном рейтинге Billboard.