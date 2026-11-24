Кристина Соловой увиделась с Викторией Врадий в США.

Кристина Соловий поделилась подробностями личной встречи с Викторией Врадий, известной под сценическим псевдонимом Сестричка Вика. Артистки увиделись в Лос-Анджелесе, где смогли пообщаться вживую после длительного дистанционного знакомства.

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По словам Кристины, их встреча не имела профессиональной цели и не предполагала записи интервью или совместного проекта. Певицы давно поддерживали связь на расстоянии и решили воспользоваться случаем, чтобы провести время вместе. В ходе беседы они обнаружили немало общих интересов.

Еще до путешествия Виктория обратилась к младшему коллеге с просьбой. Она попросила привезти ей из Украины сушеные грибы и трезубец. Соловей выполнила пожелания артистки. После встречи в США исполнительница поделилась совместными фотографиями и видео.

О знакомстве с легендой украинской рок-сцены 1990-х Кристина рассказала в интервью Радио Промінь, подчеркнув, что между ними постепенно возникла дружеская коммуникация, которая не зависела от географического расстояния.

instagram soloviyka

instagram soloviyka

Кроме личного общения, встреча имела и творческий результат. Виктория Врадий разрешила Соловий записать собственную версию ее композиции "Прощай". Сначала Кристина не была уверена, получит ли согласие на использование песни, поэтому параллельно сосредоточилась на других творческих наработках.

Впоследствии артистки возобновили контакт, после чего Соловий прислала старшей коллеге несколько музыкальных проб, среди которых была и демоверсия композиции. Виктория положительно отнеслась к замыслу и сразу согласилась на его воплощение.

Виктория Врадий запомнилась слушателям яркими выступлениями и мощной сценической энергетикой. В 1993 году певица переехала в США, где пробовала развивать музыкальную карьеру, а впоследствии осталась жить за океаном.

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В последние годы об артистке было немного информации. Новую волну внимания к ее творчеству привлекла Кристина Соловий, исследующая украинское музыкальное наследие 1990-х. Именно поэтому певице было так интересно отправиться в Лос-Анджелес, чтобы лично познакомиться с Викторией Врадий.