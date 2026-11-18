Любава Грешнова позировала со "своими МММ".

Любава Грешнова показала новые семейные фото, сделанные во время прогулки по столичному парку. Компанию ей составили супруг, актер Михаил Пшеничный, их сын Михаил и самый молодой член семьи – собака породы грифон по кличке Миля.

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Осенними кадрами украинская актриса поделилась в фотоблоге. Любава представила свою компанию "МММ", что значит – два Михаила и одна Миля.

Отдельно Грешнова обратилась к подписчикам с просьбой оставить комплименты их четверолапой. По словам актрисы, для пса эта фотосессия стала первой, поэтому во время съемки домашняя любимица изрядно волновалась.

На опубликованных снимках можно увидеть как общие семейные портреты, так и отдельные изображения мужа и сына артистки.

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

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К слову, ранее на осенней прогулке с избранником и сыном показалась Леся Никитюк.