«Кайфую от своей фигуры»: 41-летняя Саливанчук запостила видео в белье

Актриса призналась, как близкие реагируют на ее откровенные кадры

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская актриса Анна Саливанчук поделилась смелым видео в своем инстаграме. В кадре звезда продемонстрировала роскошную физическую форму в откровенном образе.

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В ролике Анна танцевала под трек СвитЛа «Тобі можна» в соблазнительном черном белье с чулками, белой шубе и меховой шапке, а также в зимней куртке, кожаных брюках и красной шляпе.

В подписи к видео Саливанчук призналась, что ее папе и брату не нравятся такие публикации. Актриса пошутила, что с радостью демонстрировала бы пикантные луки исключительно своему мужу, однако сейчас у нее нет любимого человека. Звезда объяснила хейтерам, что «кайфует» от своей фигуры, поэтому и не стесняется показывать результаты тренировок в соцсетях.

«Да, мне 41! Да, я часто снимаю себя в белье! Да, моему папе и моему брату это не нравится. Они считают, что раздеваться я должна только перед мужем. И я с ними согласна, я бы с радостью, но где же его взять, того, кто не побоится моей силы, харизмы, энергии…. А вы не бойтесь — я не кусаюсь. Хотя, я не сильная, я просто вынуждена ею быть, потому что воспитываю сама двоих сыновей… Потому что тяну все сама, как куча женщин в Украине. Низкий вам поклон, только мамы поймут, как это тяжело. Но самое интересное, когда я снимаю контент одетая, охватов нет, только в трусиках и в шикарной шубе — так вот они, лайки, комментарии… Получила невероятные изделия и поняла, что хочу быть в белье и в шубе, ну, не задаром же я столько пашу в спортзале. И да, я сейчас кайфую от своей фигуры, от спорта, от своих мыслей, от красивой одежды и от того, что делаю, что хочу. Потому что знаете, в такие тяжелые времена всегда надо находить то — что вдохновляет и поднимает настроение», — написала Анна.