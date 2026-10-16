Известная украинская актриса сообщила о пополнении в семье

Олеся Жураковская открыла подробности в интервью.

Олеся Жураковская – 53-летняя украинская актриса – поделилась радостной новостью о пополнении в семье. Она рассказала, что ее старшая сестра Оксана стала бабушкой, поэтому сама артистка теперь имеет статус двоюродной бабушки.

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По словам Олеси, сестра для нее – очень близкий человек, который всегда поддерживает и защищает ее. Сейчас Оксана помогает ухаживать за внуком.

Мальчика назвали Львом, и вскоре ему исполнится год. Актриса сказала, что родные очень ждали его появления и теперь радуются каждым мигом с малышом. Она также надеется стать для него любящей бабушкой.

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Жураковская обычно не разглашает подробностей личной жизни, соблюдая принцип "счастье любит тишину". В феврале этого года она, однако, сделала исключение и сообщила, что в настоящее время не имеет любимого человека рядом. Собственных детей у актрисы тоже нет.