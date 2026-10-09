Козловский в полуголом виде станцевал под ливнем

За телодвижениями Виталия Козловского наблюдали его супруга и сын.

Виталий Козловский презентовал новую песню "Більше ніж любов" и клип на нее, в котором предстает с обнаженным торсом и исполняет страстный танец под дождем.

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По словам певца, композиция посвящена глубоким чувствам, которые формируются годами. Речь идет не о кратковременной влюбленности или драматических эмоциональных качелях, а о крепкой связи между людьми, совместном опыте, доверии, уважении и способности преодолевать трудности вместе.

В видео историю отношений передали с помощью хореографии и неожиданных перемен сцен. В финале главный герой с танцорами оказывается под проливным дождем.

В ходе экранизации исполнителя поддерживали члены семьи. К творческому процессу приобщался двухлетний сын Оскар, проводивший время с отцом на съемочной площадке, а также жена Юлия Бакуменко.

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Козловский назвал семью главным источником вдохновения и мотивации. Певец отметил, что самое большое счастье для него – возвращаться домой после гастролей и чувствовать, что его ждут и любят.