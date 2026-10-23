АфишаАфиша
Русский Українська

Дочь Кравец запела и показала свое выступление

Мария Кравец запретила строго оценивать ее вокальные старания.

Автор: Дмитрий Сыч
Дочь Кравец запела и показала свое выступление
Мария учится петь два года
instagram maarriill

Мария Кравец – старшая дочь украинской актрисы и телеведущей Елены Кравец – поделилась увлечением. Она уже около двух лет профессионально занимается вокалом.

Читай также: TAYANNA провела экскурсию по своему жилью

Как отметила Мария, пение приносит ей утешение. 23-летняя, по ее словам, во второй раз вышла на сцену с вокальным номером к зрителям и решила опубликовать видео своего выступления в соцсети.

Мария рассказала, что появление перед публикой состоялось 22 октября. Она также отметила, что дебютную запись своего пения так и не отважилась показать аудитории. Новоиспеченная исполнительница добавила, что хотела сохранить этот момент на память.

Читай также: Саливанчук сверкнула телом в платье с откровенными вырезами на фоне Киева

Дочь актрисы сообщила, что ей еще нужно немало работать над собой и совершенствовать вокальные навыки. В то же время подписчики Марии положительно отреагировали на ее выступление. Они написали, что пение Марии стало для них неожиданностью, а также похвалили ее голос.

instagram maarriill

Читайте нас в Google.News
Теги:
музыка, Елена Кравец, певица, шоу-бизнес, дети знаменитостей, дети звезд

Статьи по теме

Известный кинопродюсер раскрыл, как «друг Путина» Депардье тайно помог ВСУ
Известный кинопродюсер раскрыл, как «друг Путина» Депардье тайно помог ВСУ
Вещи своими руками: Гайтана показала, что дарит фанам после концертов
Вещи своими руками: Гайтана показала, что дарит фанам после концертов
24 года без любимого: Ротару показала, каким был ее муж в молодости
24 года без любимого: Ротару показала, каким был ее муж в молодости
Звезда «Дизель Шоу» Мотрук продает квартиру в Киеве и переезжает на Закарпатье
Звезда «Дизель Шоу» Мотрук продает квартиру в Киеве и переезжает на Закарпатье
Ушел из жизни звезда культового фильма «Пропала грамота» Федор Стригун
Ушел из жизни звезда культового фильма «Пропала грамота» Федор Стригун
Дженна Ортега объявила о паузе в телекарьере после завершения сериала «Уэнздей»
Дженна Ортега объявила о паузе в телекарьере после завершения сериала «Уэнздей»

Личность дня

Ушел из жизни звезда культового фильма «Пропала грамота» Федор Стригун

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK