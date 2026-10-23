Дочь Кравец запела и показала свое выступление

Мария Кравец запретила строго оценивать ее вокальные старания.

Мария Кравец – старшая дочь украинской актрисы и телеведущей Елены Кравец – поделилась увлечением. Она уже около двух лет профессионально занимается вокалом.

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Как отметила Мария, пение приносит ей утешение. 23-летняя, по ее словам, во второй раз вышла на сцену с вокальным номером к зрителям и решила опубликовать видео своего выступления в соцсети.

Мария рассказала, что появление перед публикой состоялось 22 октября. Она также отметила, что дебютную запись своего пения так и не отважилась показать аудитории. Новоиспеченная исполнительница добавила, что хотела сохранить этот момент на память.

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Дочь актрисы сообщила, что ей еще нужно немало работать над собой и совершенствовать вокальные навыки. В то же время подписчики Марии положительно отреагировали на ее выступление. Они написали, что пение Марии стало для них неожиданностью, а также похвалили ее голос.