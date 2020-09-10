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Не молчите: Alyona Alyona представила новую песню "Сумно"

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona вновь поднимает важные темы и в этот раз посвятила песню девушке Насте, которую жестоко побили в поезде

Не молчите: Alyona Alyona представила новую песню "Сумно"
Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona
Alyona Alyona/Facebook

В четверг, 10 сентября, популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona анонсировала новый клип на песню "Сумно", опубликовав ролик на своем YouTube-канале. 

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Певица посвятила свой новый клип девушке Насте  на долю которой выпало испытание и она была жестоко избита на глазах у своего сына: 

Она была жестоко избита на глазах у маленького сына, в поезде Мариуполь-Киев. Эта история цепляет за самое сердце. Эта история для тех, кто попадал в такую ​​ситуацию или сталкивался с похожими проблемами. Эта история учит. Не молчите!

Певица призвала не молчать, не бояться говорить о насилии и сказала, что никто ни при каких обстоятельствах не имеет права совершать насилие над любой личностью.

Анастасия согласилась принять участие в съемках клипа и певица назвала это большим поступком. Также певица предлагает всем, пострадавшим от насилия, делиться своими историями, опубликовав их на своих страницах в социальных сетях с хештегами # Сумнотак # немовчипронасилля: 

Поэтому для меня большим поступком стало согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она как никто понимает смысл моего текста. Она не молчала! И я призываю каждого человека, пережившего насилие, рассказать об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена - это уже большое достижение. 

Ранее сообщалось, что рэп-исполнительница Alyona Alyona обратилась  к властям с требованием отменить запрет на проведение концертов. 

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Теги:
музыка, видео, новая песня, рэп, alyona alyona, насилие

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